A tavalyi viharok miatt váltak balesetveszélyessé az útszéli fák

Olvasónk jelezte, hogy az 57-es főút Kozármisleny és Szederkény közötti szakaszán több fát is kivágtak a napokban.

Kimentünk a helyszínre, ahol épp az ott dolgozó munkások egy nagyobb fát vágtak ki Kozármislenytől pár kilométerre. Az autónkat megállították, hasonlóképen a másik oldalon is leállították a forgalmat, míg a fát a szakemberek kivágták. A munkások az úttestre hullott törmeléket, faágakat gyorsan letakarították és továbbengedték az autókat. Elindultunk mi is, és saját szemünkkel tapasztalhattuk, hogy Szederkény irányába közlekedve több kilométeren át egymás után fekszenek, az útszéli árkokban a kivágott fák.

Mint a helyszínen megtudtuk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendelte el a fakivágást, melyet egy vállalkozó végez. Úgy tudjuk, közel százhetven fát vágnak ki. A közeljövőben masszívabb, a szélsőséges időjárásnak ellenállóbb fákat telepítenek helyükre.

– Pár hete kezdődtek meg a tervezett és ütemezett út menti fakivágások az érintett útszakaszon – mondta el a lapunk megkeresésére Pécsi Norbert, a közút kommunikációs vezetője.

Mintegy kétszáz köbméter mennyiségben – zömében nyárfákat – vágnak ki a szakemberek, amelyek a tavaly viharokban sérültek meg, vagy elöregedtek és ezért váltak balesetveszélyessé, tette hozzá tájékoztatásában. A munkavégzést a napi szintű csapadékos, téli idő jelentősen hátráltatta, de a tervezett munkákat január végéig szeretnék befejezni.

Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly július végén az elmúlt száz év legnagyobb vihara tombolt Baranyában. Az orkánerejű szél, ami néhol a 150 kilométer per órás sebességet is elérte, több településen okozott jelentős károkat. Fákat csavart ki, házakat, templomokat rongált meg. A legnagyobb károkat Magyarsarlós térségéből jelezték, ahol a házak közel háromnegyede sérült meg kisebb-nagyobb mértékben, de a vihar érintette többek között Ellendet, Zalátát, Szemelyt, Egerágot is.

A Kozármisleny–Szederkény közötti útszakasz a vihar elvonultával holtbéli tájjá alakult. Kidőlt fák, lekopaszított fakoronák, letört óriási ágak tanúskodtak a tomboló vihar hatalmas erejéről. Az őszi időjárás sem kímélte meg a térséget. A Nárcisz névre elkeresztelt októberi vihar újabb pusztításokat végzett ezen a területen is.