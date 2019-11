Tavasszal kezdhetik meg a kilátó építését

A Zengőn kirándult október végén egyik olvasónk, és ahogy szerkesztőségünk felé jelezte, csalódottan vette észre, hogy a várva várt kilátóhoz kapcsolódó építkezés még nem kezdődött el. Ő ugyanis úgy tudta – és ahogy azt lapunk korábban is megírta –, hogy a hagyományos év végi Zengő-túrára már elkészülhet az építmény. Éppen ezért utánakérdeztünk, hogyan áll most a projekt.

– A Zengő-kilátó szakmai anyaga kész van, a közbeszerzés is lezajlott, így már a munkálatok előkészítései zajlanak – mondta el Zádori János, Pécsvárad polgármestere. – Az időjárás és a tél közeledte miatt azonban vélhetően tavasszal kezdődhet el az építkezés.

Pécsvárad Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat közösen nyert pályázatot a Zengő turisztikai fejlesztésére, ennek keretében fog megújulni a régi betonkilátó is. Ez a terv már évekkel korábban felmerült, akkor a civil szervezetek azonban hevesen tiltakoztak ellene, mondván, hogy felesleges környezetkárosítással járna a kilátó építése. Mostanra viszont minden érintettel sikerült megegyezni, a pályázatba bevonták a megfelelő szakhatóságokat is, hogy a munkálatok a lehető legkevesebb erózióval járjanak. Ezért nem indult el az építkezés, hiszen az időjárás miatt az utak valószínűleg járhatatlanok lesznek a következő hónapokban. Emiatt kell megvárni az optimális időpontot a munkakezdéshez.

Korábban megírtuk, hogy a Zengőre egy fémszerkezetű kilátót terveznek, ami ellenáll az időjárásnak, és amivel biztosítani lehet, hogy illetéktelenek ne rongálják meg az építményt. Az alapterülete 6×6 méteres lesz, és az eredetinél öt méterrel magasabbra építik, hiszen az évek során megnőttek a fák, és így nem fogják takarni a kilátást. A jelenlegi építmény még az 1980-as években készült el, funkcióját tekintve egy geodéziai pont, vagyis a helymeghatározásban van szerepe. A tervezés során természetesen arra is figyeltek, hogy ezt a szerepét a továbbiakban is megőrizze.

Még az idén elkezdhetik a munkát a Dombay-tó környékén

A Zengő-kilátó építése egy nagyobb projekt része, a környékén egyéb turisztikai fejlesztéseket is terveznek, így többek között például a Dombay-tó környezete is meg­szépül. A Pécsváradi Önkormányzatot egy engedély beszerzésére kötelezték, amit hamarosan megkapnak. Ezután írják ki a közbeszerzést, és még az idén szeretnék elkezdeni a munkát egyes elemekkel. Ilyen a parkolók és a sétány kialakítása, valamint a parkosítás. Terveznek egy látogatói központot is, aminek az alapját szintén kialakíthatják ebben az évben, a további munkálatokkal viszont meg kell várni a jó időt. A tervek szerint a felújított területet még a következő szezon kezdete előtt átadják a kirándulóknak.