Tavaszias időjárásban készült a fehér hurka

Kellemes hangulatban telt idén is a sellyei Fehérhurka Fesztivál, a disznótoros ételek mellett a pálinkaversenyre nevezett nedűket is megkóstolhatták a látogatók.

Kellemes, szinte már tavaszias idő fogadta a tizenegyedik alkalommal megrendezett Ormánsági Fehérhurka Fesztivál résztvevőit szombaton. Finom illatok és vidám zeneszó töltötte meg az Ormánság Közösségi Ház udvarát, ahol tizenkét csapat minden tudását beleadva próbálta elkészíteni a legízletesebb kolbászt és hurkát.

– Siklósról, Szentlőrincről, Vajszlóról, de még Erdélyből is érkeztek versenyzők a mai napra, akik nyolckor kezdték a munkát – mesélte Nagy Attila polgármester. – Kötelező elem a fehér hurka elkészítése, a tapasztalatok szerint van, akinek ez gondot okoz, de előbb vagy utóbb mindenki megtanulja.

Nemcsak a csapatok, látogatók is érkeztek távolabbról, Győrből és Budapestről is utaztak Sellyére, hogy megkóstolják a híres kukoricakásás fehér hurkát.

– Hallottunk már a fesztiválról, de most vagyunk itt először – mondták érdeklődésünkre a Siklósról érkezett vendégek. – Nagyon jó a hangulat, jó a zene és finomak az ízek.

A versenyen voltak rutinosabb csapatok, akik már korábban is részt vettek, mások viszont idén próbálták ki először a hurkatöltést.

– A korábbi években jártunk már a rendezvényen, de csapatként most veszünk részt először – mondta Koltai Péter, Szentlőrinc polgármestere. – Az otthoni ízeket hoztuk el most Sellyére.

A fesztivál nemcsak a disznótoros finomságokról szólt, hiszen a pálinkaversenyt is most rendezték. A nevezések között a hagyományos ízek mellett olyan különlegességek is voltak, mint a birs-, a csipkebogyó- vagy a naspolyapálinka.