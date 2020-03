Baranyából indult: tégy egy szívet az ablakba!

Az egyik baranyai faluból indult a kezdeményezés. Egy édesanya találta ki és juttatta el hozzám az ötletet, hogy mint weboldalszerkesztő népszerűsítsem – tudtuk meg a pécsi Tóth Róbertől (az ötletgazda kérte, hogy nevét ne hozzuk nyilvánosságra.)

Aztán Facebook-csoportot készítettem Tegyél Ki Egy Szívet Az Ablakba! néven és megdöbbenve láttam, hogy alig három nap alatt, március 23–26. között több mint ötezren csatlakoztak hozzá.

Óráról órára százasával nő a szám, és mellékelik a fotókhoz a helyszíneket is. Özönlenek a szivecskés ablakokról a képek, rajzoló, színező, szívet kivágó gyerekekről, családokról amint mosolyogva üzennek a szíves ablakuknál állva.

Külön ki kell emelni, hogy nem csak az egészségügyi dolgozókért kerülnek ki ezek a szívecskék, s nem csak róluk szól ez a közösségi kiállás, hanem mindazoknak köszönetet mondanak így, hálát és tiszteletet mutatva a munkájukért, akik a koronavírus-veszély ellenére nap mint nap eljárnak dolgozni. Az árufeltöltőknek, a fuvarozóknak, a tűzoltóknak, a rendőröknek, akik rendszeresen felveszik a munkát, hogy az otthonmaradók biztonságban legyenek és elkerüljék a járványt. Ez csak egy szimbolikus üzenet, de remélhetőleg eljut a híre az érintettekhez, és erőt ad nekik a mindennapi munkavégzéshez.

Másrészt, ami a falakon belül történik, az is nagyon fontos. Családok hetek óta össze vannak zárva, gyerekek, felnőttek egyformán és egy ilyen kiélezett helyzetben a gyermekeknek fontos útmutató, hogy milyen felelősségteljes magatartásra van most szükség. Ugyanakkor nagyon jó elfoglaltság, amit a család közösen tud elvégezni.

Messzi távolból is

A Tegyél Ki Egy Szívet Az Ablakba Facebook-csoport oldalán olyan színes szíves fotókat és egyértelműen politikamentes hozzászólásokat lehet találni, ami gondolatébresztő lehet mindenkinek a koronavírus-veszélyes helyzetben.

Minderre kifejezetten ráerősít, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kedden este a Facebook-oldalán maga is kiposztolt egy képet a dolgozószobájának ablakáról, melyre kiragasztott egy piros szívecskét – ily módon a kezdeményezés mellé állva és elismerve, hogy ennek most helye és jelentősége van.

És érkeznek külföldről is csatlakozók. Legutóbb például Münchenből, kint élő magyar családtól futott be kép, de kaptak már Európa minden szegletéből és az Egyesült Államokból is a magyarországiakhoz hasonló kedves üzenetet és szíves fotókat. Mindezeken túl a Facebook-csoportnak van egy átfogó szívtérképe is a földgolyó olyan országairól, ahonnan magyarok bejelentkeztek.