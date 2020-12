Télen is jó alternatíva lehet a kerékpáros közlekedés

Ugyan hó még nem esett nagyobb mennyiségben megyénkben, ám gyakran volt fagy közeli hőmérséklet az elmúlt hetekben. Sok embert a hideg idő sem riaszt el a biciklizéstől, főleg, hogy Baranyában is egyre több a kerékpárút.

Van, aki a költséghatékonyság, más a gyorsaság, megint más a környezetbarát szemlélet miatt választja a biciklit. A kerékpár méltán lehet az egyik legnépszerűbb közlekedési eszköz, éppen ezért sokan kerékpároznak a tél beköszöntével is.

A Pécsett tanuló egyetemisták is előszeretettel közlekednek kerékpárral, a karok könnyű biciklis megközelítése, és az egészségtudatosság miatt. Ugyan jelenleg digitális formában, otthonról tanulnak, ám így is sok fiatal maradt a megyeszékhelyen, s szívesen bicikliznek még decemberben is.

A kerékpározás télen is egészséges és pénztárcabarát közlekedési forma, ám ilyenkor rétegesebben kell öltözködni, s a bicikli karbantartására sem árt jobban odafigyelni. Sokkal nagyobb óvatosságra van szüksége annak, aki télen biciklivel szeretne közlekedni.

– Körülbelül 10 kilométerre lakom a munkahelyemtől, és ha tehetem, biciklivel járok dolgozni. Ha nincs hó, vagy nem jeges túlságosan az út, télen is legtöbbször így megyek. A reggeli és az esti órákban azonban ilyenkor még inkább oda kell figyelnem, ugyanis hamar sötétedik, gyakran köd is van – mondta el kapunk kérdésére Mária, akinek az év nagy részében a kerékpár a fő közlekedési eszköze.

Mint mondta, tapasztalatai alapján olyan dzsekit vagy kabátot érdemes ilyenkor felvenni, amin nem fúj át a szél. Emellett a sapka, a kesztyű és a sál is elengedhetetlen kiegészítő a mínuszokban. A láthatóság télen kiemelten fontos, ha az időjárás megkívánja akár napközben is kapcsoljuk be a lámpákat. Fokozottan érvényes ilyenkor a látni és látszani elv. S ha havas körülmények között is a biciklit választjuk, akkor érdemes nagyobb követési távolságot tartani az autóktól, a féktávolság hosszabb lehet ilyenkor.

Megemlítendő, hogy nem csak magunkra, de a kerékpárra is fokozottabb figyelmet kell fordítani télen. A hosszú sárvédő például igen jó szolgálatot tehet. A járművünk mozgó alkatrészeit pedig ilyenkor többször ellenőrizzük, illetve tartsuk karban. Fontos, hogy a fékekre is figyeljünk oda, ilyenkor ugyanis gyorsabban kophatnak.