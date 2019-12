Télen is segítsük és etessük a madarakat!

Télen a madarak is segítségre szorulnak – december elejétől február végéig a madár­etetőkben talált eleség jelenti a biztonságot számukra. Alapszabály, hogy ha egyszer elkezdtük az etetést, azt nem szabad abbahagyni.

Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Számukra nagy biztonságot és sok esetben a túlélést jelenti, ha eleséget találnak. Az országban fellelhető madáretetőkről térkép is készült – a vidéki városok közül Pécs és annak környéke kiemelkedik a mezőnyből.

– December elejétől február végéig tart az etetési időszak: nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan tegyük ki a táplálékot – hangsúlyozzák a szakemberek. A madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre visszatérnek, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását – miután tartalékaik nincsenek – egy fagyos éjszakán akár el is pusztulhatnak.

A folyadékpótlás is nehézséget jelent számukra a tartós fagyok idején – élelem mellett tehát ivóvizet is célszerű kitenni.

Leggyakrabban fekete napraforgó kerül az etetőkbe, de bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag – megfelel. Az állati zsiradékok, például háj, szalonna is kedvelt étele madarainknak. Ne adjunk kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat. Kerüljük a sózott magvakat, a főtt szalonnát és romlott ételmaradékokat.