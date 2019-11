Télen nem csak az utcán élők szorulnak segítségre

Megkezdődött a krí­zis időszak a hajléktalan ellátásban – ennek megfelelően november 1-jétől a TÁMASZ Alapítvány Utcai Szociális Szolgálata is megkezdte huszonnégy órás ügyeletét Pécsett és vonzáskörzetében. Az év folyamán feltérképezték azokat a helyeket, ahol nem lakás céljára szolgáló helyiségekben – kiskertekben, bódékban – élnek emberek. A terepszemlék alapján 55 helyszín és 91 személy az, akit biztosan felkeresnek rendszeresen a tél folyamán, hogy segítsék őket a mindennapokban.

Az alapítvány Nappali Centrumában az 55 fő befogadására alkalmas krízisszálló is megnyitott november 1-jén – az éppen bent lakók a hónap elején önként nekiláttak és kitakarították az udvart, a közösségi termet, tisztává varázsolták a székeket, kerekes székeket.

Pécsett a férőhelyek száma alapján az intézményekben történő elhelyezés minden érintett számára biztosított. A Támasz Alapítványon kívül a Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Pécsi Egyházmegye fenntartásában a Tüskésréti úton működő Remény Háza biztosít lehetőséget a rászorulók számára.

– Betegszobáink és lábadozóink már most telt házzal üzemelnek, ápoló személyzet felügyelete alatt. Ők azok a klienseink, akik már az utcára sem tudnak menni – tájékoztatta lapunkat Fonyó József, a Támasz Alapítvány Integrált Intézményének vezetője.

Ez a legfőbb magyarázat arra, hogy az utcán évek óta megszokott ismerős arcok közül mostanság szinte már egyet sem látni. Elöregedett a hajléktalan társadalom, helyüket az utcán a fiatal szerhasználók veszik át, illetve a családsegítőkön keresztül fokozott létszámban kerültek a látótérbe olyan magányosan élő emberek, akik lakásban laknak ugyan, de az fűtetlen.

Az Alapítvány arra kér minden segíteni szándékozót, hogy jelezzék, amennyiben közvetlen környezetükben segítségre szoruló, magányos, elesett embert ismernek.

A téli időszakra a felkészülést a megye más nagyobb városaiban is megkezdték: Komlón a hajléktalanszálló hivatalosan 24 otthontalan befogadására alkalmas, de a korábbi években a téli krízisidőszakban volt rá példa, hogy harminc embernek nyújtottak segítséget.

A lakosság támogatására is számít az alapítvány

A Támasz Alapítvány idén télen is a nap 24 órájában munkálkodik, illetve áll készenlétben, hogy segítse a rászorulókat. Munkájukhoz a lakosság támogatására és közreműködésére is számítanak. Továbbra is nagy szükség lenne alsó-, illetve felsőruházatra, fehérneműre, zoknira, felnőtt pelenkára, törülközőre, de a takaró, pléd, ágynemű is nagy segítség, csakúgy, mint a tisztálkodószerek, vagy a tartós élelem. Ezen túl gyertyát, zseblámpát, olvasólámpát, konyhai eszközöket, vagy lakberendezési tárgyakat – például polcokat – is szívesen fogadnak. Az adományokat a Dugonics utca 26. sz. alatti Nappali Centrumban lehet leadni minden nap reggel 8 és 18 óra között, vagy a Diszpécserszolgálaton keresztül egyeztetett formában felkeresi az adományozót az Utcai Szociális Szolgálat.