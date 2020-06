Teljesült a kislány kívánsága: a hullámok alá merült

Bár már június vége felé járunk, mi még most is gyereknapi kívánságokat teljesítünk.

A 13 éves, lánycsóki Anti Zia az idei felhívásunkra azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretné kipróbálni a könnyűbúvárkodást. Mint írta, azért szeretné, mert már egész kicsi kora óta vonzza a tengeri élővilág, melyet személyesen is szeretne majd egyszer megnézni. Ezen kívül megírta, hogy ebben a tanévben kezdett az iskolában fizikát tanulni és az egyik kedvenc tantárgyává vált. Úgy gondolja, ez a képzés továbbgyarapítaná a tudását a fizika világa felé.

Tengeri élővilággal ugyan nem tudtunk szolgálni, de egy búvárcsapattal örömmel összehoztuk Ziát. Meg is beszéltünk egy időpontot múlt hétre a dél-baranyai Határszél Egyesülettel és a helyszínül szolgáló Hullámfürdővel, ám a rossz időjárás keresztülhúzta a számításainkat, így el kellett halasztanunk a programot. Ezen a héten mindannyian bíztunk a napsütésben, vagy legalábbis abban, hogy ne a múlt hétre jellemző szélviharban és esőben kelljen Ziának merülnie.

Ezúttal szerencsénk volt, így Domenico De Blasio, a Hullámfürdő igazgatója fogadta Ziát és édesanyját, a Határszél Egyesületet és lapunkat a fürdőben. Zia izgatottan várta, hogy merülhessen, kapott is egy búvárruhát, majd Végvári Tibor, az egyesület elnöke bemutatta a felszerelést.

A búvárok már többször segítettek a rendőrségnek víz alatti mentésben, eltűnt személy megtalálásában, vagy tárgy felkutatásában. A környező folyóvizekben, tavakban, a Dráván, a Dunán, a Merenyei víztározóban is merültek már. Tavaly egyébként a Hableány elsüllyedése után is kérték a segítségüket, amikor is a rendőrséggel együttműködve egy héten keresztül a Duna Bajától a határig tartó szakaszát vizsgálták át.

Az intenzív oktatáson Ziának – miután felvette a felszereléseket – meg kellett szoknia a fúvókát, illetve azt, hogy onnan mindig biztonságosan fog jönni az oxigén a víz alatt is. Ezután sikerült a megfelelő merülési testhelyzetet felvennie, a végére pedig már haladni is tudott. Kérdésünkre, hogy ilyen élményre számított-e, azt felelte: sokkal jobb, mint elképzelte.