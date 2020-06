Telve a menhelyek a sorsukra hagyott kölyökmacskákkal

Az állatmenhelyekre az elmúlt hetekben tömegesen kerültek be kismacskák, akik várják új gazdájukat. Az állatvédők évről évre ugyanezt tapasztalják, ezért ismét felhívják a figyelmet az ivartalanítás fontosságára.

Egyik olvasónk a minap elkeseredetten kereste meg szerkesztőségünket történetével, miszerint nemrég valaki három kiscicát dobott a kertjébe. Nem szerette volna sorsukra hagyni az állatokat, mivel azonban ő a koránál fogva már nem tud gondoskodni róluk, elvitte az egyik menhelyre. Ott nehezen akarták befogadni, hiszen az elmúlt hetekben rengeteg macska került hozzájuk, de végül találtak helyet ennek a háromnak is. Hasonló szituációk sajnos az évnek ebben az időszakában rendszeresen előfordulnak. A macskák ivartalanítására valamiért nem fordítanak kellő figyelmet a gazdák, és nem tudnak mit kezdeni a nem kívánt szaporulttal. Jobb esetben maguk viszik be az állatmenhelyekre, de olyan is előfordul – mint a fenti történetben –, hogy sorsukra hagyják őket.

A Komlói Állatvédő Egyesületnél is minden évben megtapasztalják, hogy rengeteg kölyökmacska kerül az utcára. Ahogy mesélték, idén eddig tizennégy kisállat került hozzájuk, de a következő hetekben még számítanak újabbakra. Mindegyik macskát az utcán találták, gazdás állatokat kapacitáshiány miatt nem is tudnának befogadni. Szerencsés helyzetben vannak, hiszen szinte mindegyik négylábú elkerült tőlük, két cica pedig még nincsen olyan korban, hogy örökbe lehessen fogadni.

A pécsi Misina Természet- és Állatvédő Egyesület menhelyére is sok kölyköt vittek be mostanában. Ahogy Farkas Tamás, az egyesület elnöke elmondta, minden hozzájuk kerülő állatra két hét karantén vár, ami alatt megszokja a környezetet, megkapja az oltásokat és különböző kezeléseket. A helyek viszont korlátozottak, ha betelnek, nem tudnak több állatot fogadni. Az elmúlt napokban a kapacitásuk határán voltak, így aki be szeretne vinni macskát, mindenképpen érdeklődjön előtte.