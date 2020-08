Tematikus táborokban töltik el a nyarat

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ táborozni hívta a város szerényebb körülmények között élő gyermekeit.

Közel 400 fiatal fordul meg a nyár során tematikus táboraikban, melyből tizenhatot tartanak meg. Ezek közül négy Erzsébet-tábor, valamint a Katasztrófavédelemmel és a Katolikus Karitásszal is szerveztek egy-egy közös tábort. Dr. Szabóné Szalay Csillától, az óvodai és iskolai szociális segítők csoportvezetőjétől megtudtuk, hogy a táborok minimális költségvetéssel rendelkeznek, így örömmel fogadták a kreatív eszközöket.

– A Pécsimami Közhasznú Egyesülettel évek óta nagyon jó az intézményünk együttműködése. Gellén Nóra most is felfigyelt munkánkra, és táboraink támogatását, népszerűsítését, sokszínűvé tételét tűzte ki célul – mondta Szabóné Szalay Csilla. – Ehhez csatlakozott Amrein Tamásné Miskolczi Boglárka is, aki lelkes támogatónk volt már a veszélyhelyzet ideje alatt is, rengeteg adománnyal segítette a rászoruló családokat, háztartásokat. Most a gyermekeknek ad élményt a kreatív műhelyfoglalkozások biztosításával.

Így a minap is szappanokat, gumicukrokat és mosószódát készítettek a gyerekekkel együtt, melyhez a szükséges alapanyagokat is Miskolczi Boglárka biztosította. Ezen kívül a Kultik Pécs Uránia Mozi felajánlásából minden táborhéten fogadják a gyerekeket egy alkalommal ingyenes vetítésre. T. V.