Tényleg nem csak a húszéveseké a világ

Futótűzként terjed az interneten Rab Attila Facebook-bejegyzése, amelyben 84 éves édesapjának keresett társat. Eddig több mint százan jelentkeztek a különleges hirdetésre.

A Facebook közösségi oldalon keres társat a 84 éves édesapjának Rab Attila. A rövid bejegyzését már tízenkétezren osztották meg, a különleges hirdetésre több mint százan jelentkeztek az ország különböző pontjáról. Szombathelyről, Debrecenből, Tatabányáról, Orosházáról, Budapestről és külföldről, a spanyolországi Teneriféről is érkezett e-mail Attila fiókjába.

– Lassan olyan vagyok, mint aki egy társkereső szolgálatot üzemeltet. Lehet, hogy azzal kellene foglalkoznom – mondta el lapunknak Rab Attila, akit telefon értünk utol. – A húsvéti ebédnél beszélgetem édesapámmal, akkor közölte, hogy elege van az egyedüllétből. Mi lenne, ha felraknál az internetre egy hirdetést, kérdezte apu. Megígértem ezt neki, így került fel a rövid poszt – tette hozzá.

„Olyan társat keress nekem Attila, aki kedves, barátságos, figyelmes, nyitott gondolkodású, segítőkész, jó probléma- megoldó képességű. A kora 65 év feletti legyen. Édesapám jelenleg Pécsett él, de nem jelent neki gondot, ha költöznie kellene, de lakása nyitva áll a leendő társa számára is. Jó génjeinek és tudatos életvitelének köszönhetően magas kora ellenére is jó egészségnek örvend, és szellemileg is nagyon friss.” Így kezdődött a rövid bejegyzés, ami igazi lavinát indított el a közösségi oldalon. Az elmúlt pár nap

Attilának azzal telt, hogy a rá zúduló e-mailekre egyenként válaszoljon. Első körben olyan nők címét gyűjtötte össze, akik Pécsen vagy környékén élnek. A hétvégén ellátogat édesapjához, akivel átbeszélik a történteket.

– Édesapám kérte, hogy pécsi, vagy a környéken élő jelentkezőkkel vegyem fel a kapcsolatot. Én csak az előkészületekben segítettem neki, a többit ő intézi. Telefonon veszi majd fel a kapcsolatot a hölgyekkel – mondta Rab Attila.

Mint megtudtuk, az édesapa a tanulmányok befejezése után a Mecseki Szénbányászatnál dolgozott fúrómesterként. Mikor az ötvenes évek környékén megalakult a Mecseki Ércbányászati Vállalat, ott folytatta munkáját. Rengeteg fúrást végeztek a Mecsekben, uránérc után kutattak. Ennek köszönhetően sok forrást találtak, többek között a szigetvári termálfürdő forrását is ők fúrták. Dolgozott külföldön, Távol-Keleten, például Vietnámban. Egy éve él egyedül a másfél szobás pécsi lakásában, előtte hosszabb kapcsolata volt, ami tíz évig tartott.

– Rengeteg tévéstáb, rádió keresett meg az elmúlt napokban, hogy édesapámmal interjút készítsenek. Meghívtak reggeli tévés hírműsorba, rádióba, ám ezeket lemondtuk – meséli Attila. – Valószínű azért lett ennyire népszerű a hirdetésem, mert mások is a szüleikre gondolnak, hogy öregkorukra ne maradjanak egyedül.

A család nem számított arra, hogy ennyire népszerű lesz a bejegyzés. Még Attila édesapjának volt felesége is megosztotta a posztot. Attiláék hárman vannak testvérek, bátyja ügyvédként dolgozik, míg a húga már hosszabb ideje külföldön él és dolgozik.

Családi ház anyóssal eladó

Az interneten rengeteg különleges hirdetéssel futhat össze az ember. Némelyik önmagában is különleges, de volt már arra is példa, ami igazán megdöbbentette az egyszerű olvasót.

Egy házaspár a múlt évben a gyereküknek keresett egy szerethető nagymamát, mert nem akarták, hogy a kicsinyük nagyszülők nélkül nőjön fel. Sokan osztották meg azt a posztot, és rengeteg jelentkező írt a családnak.

Hasonlóképen nagy sikernek örvendett az a hirdetést, ahol egy férfi családi házát szerette volna eladni – extrával. A hirdetés szövege rövid, lényegre törő volt, és nem utolsósorban nagyon frappáns: „Családi ház anyóssal együtt eladó.” Hogy sikerült-e megszabadulni anyósától az illetőnek, az a híradásokból nem derült ki.