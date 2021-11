Teret hódítanak az izgalmas történeten alapuló társasjátékok Pécsen

Évek óta egyre több család és baráti társaság érkezik a hagyományos novemberi JátsszMa Társasjáték és Kiállításra, melyet a hétvégén immár 11. alkalommal rendeztek meg a Pécsi Kulturális Központban (PKK). Ezúttal is szép számú látogatót vonzottak a társasok.

A legújabb játékok közül válogathattak a hétvége két napján a társasjáték kedvelői, többszázfélével ismerkedhettek meg, és ki is próbálhatták azokat. Nagy Balázs, az egyik pécsi kiadó, a Clevergreen játéktervezője a legújabb társasát mutatta be. Mindössze két hete jelent meg közösségi finanszírozással a Shards of the Jaguar című játék, melyet egy asztaltársaság már tesztelt is ottjártunkkor.

– Egy törzsi beavatási szertartásról szól, ahol minden játékos egy beavatásra várót játszik, és az a céljuk, hogy a törzs ősi jelképes állatának erejét megszerezzék – mondta a játék fejlesztője. A játékosok egymás ellen, és egy kiegészítővel kooperatív módon is játszhatnak vele, illetve egyszemélyes változatban is küzdhetünk a győzelemért.

Nem ez volt a legújabb játék a kiállításon, a Piatnik Kft. egy olyan játékot hozott el Pécsre, amelynek gyártása még most van folyamatban. A Savannah Park nevű játékban Afrika szívének közepén versenyeznek a játékosok a saját természeti parkjaik optimalizálásáért. Gyöngyösi Gábor, a kiadó ügyvezetője elmondta, a játékot többféle szinten lehet játszani, az egyszerű szabályok miatt a kisebb gyermekek is megértik, ugyanakkor a komolyabb társasjáték-rajongók is élvezik.

A programon többszázféle társasjátékkal várta a társaságokat a Pécsi Társasjáték Délutánokat szervező Just 4 Fun csapat is, amely rövidesen egyesületi formában (Just 4 Fun Pécsi Társasjátékos Egyesület) folytathatja tevékenységét. Varga Dániel, a klub játékmestere elmondta, megalakulásuk óta 22 társasjátékos délutánt szerveztek a Pécsi Kulturális Központban, emellett hetente is összegyűlnek az egyik közeli kávézóban. A csapat 13 tagjának magángyűjteményéből válogattak ezúttal is a programra, a pörgősebb, gyorsan játszható, családi játékokat hozták el a kiállításra. Választék így is volt, ennek száma is közelített ugyanis a kétszázhoz. Legközelebb november 27-én várják társasjátékozni a családokat, baráti társaságokat a PKK-ba.