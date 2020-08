Természeti csodákért felel Závoczky Szabolcs

Létezik egy válogatottan szép tájakból álló dél-dunántúli nagybirtok, melynek a vezetője, Závoczky Szabolcs e hónapban megkapta a „természetvédelem Kossuth-díját”, a Pro Natura Díj­at. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóját nem akármilyen teljesítményért jutalmazták, mintegy 50 ezer hektárnyi területet kezel évtizedek óta mintaszerűen.

– Egy kézen meg lehet számolni, akik évente megkapják ezt az elismerést. Miért jár a Pro Natura Díj?

– Az indoklásban az szerepelt, hogy munkám során javult a térségben a természetvédelmi szemlélet és számos ökoturisztikai fejlesztés valósult meg a Dél-Dunántúlon. Mindenesetre csaknem negyedszázada a nemzeti parknál dolgozom, amióta csak kikerültem az iskolapadból.

– A Duna-Dráva Nemzeti Park hol áll az országos rangsorban?

– Méretében a középmezőnyben, látogatottságban viszont sokkal előrébb, évi 150 ezer fizető vendéggel. A baranyai részek egyébként a területünk harmadát adják, s jó néhány páratlan barlang, tájvédelmi körzet található itt, elég csak a Szársomlyót, a Béda-Karapancsa vizes élőhelyeket kiemelni.

– Épített bemutatóhelyekkel hogy állunk?

– Csaknem 30 tanösvényünk és fél tucat látogatóközpontunk van, utóbbiból a nagyharsányi szoborparknál például a napokban adtuk át a legújabb egységünket. Szaporcán ugyancsak most nyitott meg az ötven férőhelyes turistaszállónk.

– Élővilágban mennyire erős és különleges a térség?

– Az emblematikus állataink a rétisas, a fekete gólya, a haragos sikló, melyek túlnyomó többsége az egész országban nálunk található. A növényeink közül pedig közismert a magyar kikerics, a bánáti bazsarózsa. Emellett őshonos állatokat is meg kell említeni, így a ciktát, vagyis a sváb juhot, de kiemelendők a racka juhok és a magyar szürkemarhák is.

– Kikapcsolódásként horgászik, vadászik?

– Leginkább túrakerékpározom a Mecsekben, valamint a szabadidőm nagy részét a balatoni nyaralónkban töltöm a családdal, és járjuk az ország más tájait. Éppen most jöttünk meg a Dunakanyarból, és Esztergomban az épített történelmi emlékeket, a kulturális látnivalókat is megcsodáltuk.

Szentlőrincen talált rá az élővilágra

Závoczky Szabolcs 1970-ben született Szigetváron. Szentlőrincen járt általánosba, majd ott is érettségizett állategészségügyi szakon a mezőgazdasági szakközépiskolában. A PTE-n biológia-földrajz szakon diplomázott, természetvédelmi szakmérnöki képesítést is szerzett. A DDNP az első munkahelye, 1997-ben, egy évvel az alapítást követően került ide, és ökológiai felügyelőként kezdett, majd volt élővilágvédelmi osztályvezető, igazgató-helyettes, 2007-től pedig igazgató. Felesége Tímea, az ÁNTSZ-nél mikrobiológus. Lányuk, Eszter (14) most kezdi a középiskolát.