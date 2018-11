Természettudományi ismeretek nélkül félkarú óriás az ember

Dr. Horváth Attila (képünkön) kémikus lett a PTE Természettudományi Karának új dékánja. A szakembert a karon tervezett újdonságokról és a természettudományi tárgyak közoktatásban várható jövőjéről is megkérdeztük.

– Nehéz volt utolérni, mert Kínában járt. Miről szól ez a kínai kapcsolat?

– Peking–Sanghaj között félúton a gyorsvasúton a 8 milliós Xuzhou városban jártam, ahol évek óta visszatérő vendég vagyok. Tíz esztendeje tartok rendszeresen előadásokat, közös kutatási témán dolgozunk, olykor évente háromszor is kiutazok. Mert megfogott, hogy Kínában hihetetlen összegeket pumpálnak a felsőoktatásba kutatási célokkal. Van már kint végzett PhD-s tanítványom is, most pedig az egyetemek közti cserekapcsolaton dolgozunk.

– Kémikus dékánként húsz évvel ezelőtt dr. Kollár László professzor volt az elődje. Ezt valamiféle mintának tekinthetjük?

– Inkább csak a helyzet hozta az én színre lépésemet. Dékánhelyettes voltam korábban, és amint dr. Gábriel Róbert a rektori vezetésbe került, rám gondolt a folytatást illetően. Én pedig jól követhetőnek látom az általa kialakított irányvonalat. Persze van, amiben másként gondolkodom, például nagy előrelépést tervezek a hallgatói szolgáltatások terén és a fiatalok elindításában a tudományos életben. Továbbá szeretném a külföldi hallgatók létszámát növelni a karon. Most százan lehetnek, de gyors a növekedés, kétharmaduk a legutóbb kezdő évfolyammal érkezett. Mindemellett nem adtam fel kutatási céljaimat sem, inkább a hétvégi szabadidőmet áldoztam fel.

– Az a hír járja hogy a középiskolákban jelentősen visszafogják a természettudományi tárgyak oktatását. Tudnak ez ellen lépni felsőfokon?

– Vannak csatornák és fórumok, ahol a TTK-s dékánok szövetségben fejthetik ki véleményüket. Biológiai, fizikai, kémiai, földrajzi, matematikai ismeretek nélkül ugyanis félkarú óriás az ember. Másrészt nem lenne ennyi jól boldoguló kuruzsló, ha a természettudományi alapképzettség nagyobb helyet kapna az általános műveltségben.

– Milyen típusú ember: a szigorú pontos, precíz, vagy inkább a szabadon szárnyaló kreativitás híve?

– Jó kérdés! Szeretem a szigorú rendet, de nem vagyok soha a kreativitás ellen. Örömmel fogadom a nagyszerű ötleteket, de azért szeretek előbb-utóbb eredményt is látni.

– Kutatóként mi a szakterülete?

– Reakciókinetikával foglalkozom, a kén és a halogének különböző szervetlen vegyületeinek átalakulásával, mechanizmusaival.

– Mi lesz az a hobbi, ami megsínyli, hogy az oktatásszervezés mellett a kutatási tevékenység magas szintű fenntartása mellett döntött?

– Nagyon szeretek horgászni. Bár megjegyzem, tíz éve élek Pécsett, de még nem volt horgászbot a kezemben. A másik nagy szenvedélyem a sakk. Általános iskolás koromban városi bajnok voltam Veszprémben, mostanában azonban legfeljebb sakkfeladványok nézegetésére jutott időm. Hát ezután lehet, hogy még arra sem lesz!

Veszprémből jött Dr. Horváth Attila 1971-ben született Veszprémben. A Lovassy László Gimnáziumban érettségizett (top első gimi az idei középiskolás rangsorban) speciális matematika tagozaton. Szegeden kémia–matematika tanári szakon diplomázott, s tanított éveken át az egyetemen. 2008-ban került Pécsre, 2013-ban dékánhelyettes lett, MTA doktor, a Szervetlen kémia tanszék docense. Felesége, Márta fizika–angol szakos középiskolai tanár a Deák Ferenc Gyakorló Gimnáziumban, Bence (21) fiuk gépészmérnök hallgató, Bálint (18) most fog érettségizni a Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban.