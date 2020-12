Tévéfilmet forgat, és átalakítja a PNSZ színházi nevelő munkáját

Alapítója az ifjúsági színháznevelő Apolló Kulturális Egyesületnek, az Escargo Hajója csapatnak, sőt, a drámatagozatnak is a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában. Stílszerűen Alapi Tóth Zoltánnak hívják, bár ez nem az alapítóra, hanem szülőfalujára utal. S ha már alapítás, most a Pécsi Nemzeti Színházban indít nagyszabású színháznevelési programot.

– Honnan a kapcsolata a Pécsi Nemzeti Színház új vezetőivel?

– Vidákovics Szlávennel régi barátságban vagyok, miután az én színházi nevelő mesterem Bagossy László, aki Vidákovics Antallal dolgozott együtt a nyári színházban, s olykor mi, fiatalok is bekapcsolódtunk a munkába. Lipics Zsolt pedig igen erős pécsi szálakat tervezett az igazgatói pályázatába, és velem beszélgetve megállapodtunk egy közös, egyedi színházi nevelési programról.

– Ez független az Escargo Hajója munkájától?

– Teljes mértékben, de fontos tapasztalatokra építhetünk az ő munkájukból. Fel szeretnénk építeni a PNSZ-ben öt év alatt egy új ifjúsági vonalat, melyben a drámapedagógia adja a gerincét a létrehozandó programoknak. Adott korosztályoknak szervezünk drámapedagógia foglalkozásokat, színházi nevelési alkalmakat és a színház szeretetét erősítő előadásokat. Lesz egy komplett programunk is, az ÖKÖR (Összes KÖtelező Röviden). A névből is kitűnik, feldolgozzuk a gimnazisták kötelező olvasmányait színházi előadásokban játékosan, humorosan, hogy a kötelező irodalmat ne szükségszerű rosszként, hanem örömteli élményként éljék meg a fiatalok. Továbbá beavató színházi formákban is gondolkodunk.

– A színházi nevelésben is lesz átfogó pécsi együttműködés?

– Leülünk a Bóbitával, a JESZ-szel, az Escargóval, hogy együtt dolgozzunk a diákok és fiatalok színházzal történő neveléséért.

– A korábbi elkötelezettségeit is viszi tovább?

– Az Escargo Hajójában már leginkább csak szakmai tanácsadóként veszek részt ezután. Pár éve pedig filmezek, színházi oktatási céllal hívtak az M5 csatornához az ifjúsági Alsós és Felsős műsorokhoz főszerkesztőnek, rendezőnek, ez a sorozat most lezárult. Jelenleg egy 60 perces tévéfilmen dolgozom, a Bóbitában bemutatott, #apa_anya_én című produkció lesz megfilmesítve.

– Mi van az életében a színpadon túl?

– Olyankor a fiammal legózom, társasozom, futni járok, vagy a párommal kirándulok.