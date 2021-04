Titkolja az MSZP-s Szakács László, hogy milyen oltást kapott

Az MSZP-s Szakács László nem árulta el lapunknak, hogy milyen oltást kapott mondván: nem akar senkit befolyásolni, hiszen a házorvosok véleménye a mérvadó. A szocialista politikus nemrég még nem így gondolkodott, ennek ellenére most sem állt ki nyíltan a keleti vakcinák mellett. Szakács korábban aláírta a kínai vakcinát ellenző közös baloldali határozati javaslatot.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal

– Több nyilatkozatomban is megjelent, hogy regisztráltam, behívtak oltásra, amelyet elfogadtam. Azzal nem szeretném senkinek a döntését befolyásolni, hogy melyik vakcinát kaptam, hiszen ebben a háziorvos véleménye a mérvadó – nyilatkozta írásbeli megkeresésünkre Szakács László MSZP-s országgyűlési képviselő. Komló egykori alpolgármestere hozzátette: „A magam részéről ahogyan eddig is, most is, azt javaslom mindenkinek, és kérem mindenkitől: oltassa be magát és regisztráljon – hiszen ez az oltás felvételének a követelménye-, és azt az oltást fogadja el, amelyiket a háziorvosa javasol neki.”

Mint ismert, Szakács is aláírta azt a januári közös baloldali határozati javaslatot, melyben a szivárványkoalíció parlamenti képviselői a mellett tesznek hitet, hogy ne lehessen oltani az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével nem rendelkező kínai vakcinával Magyarországon.

Kíváncsiak voltunk, a szocialista politikus újra aláírná-e a kínai oltást ellenző dokumentumot, de erre nem kaptunk választ.

A Sinopharmot egyébként az illetékes magyar hatóság, az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet) engedélyezte, a baloldal mégis hónapokig próbálta befolyásolni a magyar közvéleményt és csökkenteni a keleti vakcinákba vetett bizalmat. Mint ismert, az orosz Szputnyiknak és a kínai Sinopharmnak köszönhetően Magyarország azóta az unió éllovasává vált átoltottság terén.

Így aztán különös fénytörésbe kerül Szakács azon mondata, miszerint nem szeretné senki döntését befolyásolni, melyet azzal indokolt, hogy a háziorvosok véleménye a mérvadó.

A szivárványkoalíció ugyanis legújabb kommunikációs fordulatáig bőszen uszított a keleti vakcinák ellen, akkor még nem a háziorvosok véleménye volt a mérvadó.

Ezért újabb kérdést küldtünk Szakácsnak: „A háziorvosok minden, az OGYÉI által elfogadott vakcinával oltanak. Ez azt jelenti, hogy már nincs kifogása a keleti vakcinákat illetően?”. Erre már nem kaptunk választ. A Dunántúli Napló az MSZP sajtóosztályán keresztül Tóth Bertalan véleménye iránt is érdeklődött, aki szintén aláírta a szivárványkoalíció közös, kínai oltást ellenző dokumentumát, de a szocialisták elnöke nem nyilatkozott.

Korábban írtunk arról, hogy ugyanebben a témában Mellár Tamás is kitérő, egymásnak ellentmondó válaszokat adott lapunknak. A Mindenki Pécsért elnöke ugyan beoltatta magát az orosz Szputnyikkal, de azt is leszögezte, hogy újra aláírná a kínai vakcinát ellenző határozati javaslatot.

Lapunk nemrég megkérdezett több pécsi politikust az oltással kapcsolatos véleményéről. A nemzeti oldal képviselői, Csizmadia Péter (Fidesz) és Kővári János (ÖPE–KDNP) egyértelműen kijelentették, hogy bármelyik, a magyar hatóság által engedélyezett oltást elfogadnák.

A baloldalról viszont nem kaptunk egyértelmű választ erre a kérdésünkre. Mind Péterffy Attila polgármester, mind pedig Auth István (DK) önkormányzati képviselő kitérő választ adott, és újabb üzenetünkre, amelyben pontosítást kértünk, már nem érkezett felelet. A szintén baloldali önkormányzati képviselő, Ágoston Andrea és a Momentum frakcióvezetője, Sajgó György pedig válaszra sem méltatta olvasóinkat. Ugyanígy Fekete-Győrék baranyai képviselőjelöltje, Nemes Balázs is figyelmen kívül hagyta kérdéseinket.

