Titkolják a városházán, hogy mit csinált Pécsen Gyurcsány

Eddig sem volt felhőtlen a pécsi önkormányzaton belül a DK és az MSZP viszonya, de a 2022-es választásig ez még akár tovább is romolhat. Bár hivatalosan ugyan nem indították el a kampányt, a Gyurcsány-párt már gőzerővel mozgósít.

A közelmúltban Kunszt Márta, a DK helyi vezetője arról posztolt a Facebookon, hogy bejárta a környéket azzal a pártkiadvánnyal, amivel a mostani pécsi önkormányzati képviselőt, Auth Istvánt – a pécsi Kertvárost is magában foglaló – Baranya 1-es választókerület jelöltjének ajánlják. Fontos megjegyezni, hogy ez az a körzet, ahol Mellár Tamás, az MSZP-P frakciószövetség tagja a parlamenti képviselő, de egyes hírek szerint az MSZP-s politikussal jó kapcsolatot kiépítő Ruzsa Csaba is elindulhat.

A DK a Komlót és Pécs keleti részét érintő 2-es választókerületben is megnevezte jelöltjét Zag Gábor pécsi önkormányzati képviselő személyében, ahol a fideszes Hoppál Péter most a honatya. Itt máris nagy a tülekedés a posztért a baloldalon, mert az elvileg az ellenzéki összefogásban 2022-ben szerepet vállaló LMP is bejelentette nem is olyan régen, hogy Keresztes László Lórántot indítják ebben a körzetben. Azonban korábban az MSZP-s volt komlói alpolgármester, Szakács László is esélyes lehetne a posztra, aki, nem titok, éppen egy DK-val kötött alku miatt esett el korábban a jelöltségtől.

A Gyurcsány-párt a szigetvári központú 3-as választókerületben (jelenleg a fideszes Nagy Csaba a parlamenti képviselő) Szarkándi Lajosnét indítaná, de korábban a szigetvári polgármester, Vass Péter volt a baloldal jelöltje az MSZP színeiben. A mohácsi 4. kerületben még nem találtak megfelelő aspiránst a DK-sok, ahol hosszú ideje nem lehet megtörni a nemzeti oldalt.