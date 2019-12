Titkolnák, mi folyik az önkormányzati cégeknél?

Nem adtak érdemi magyarázatot arra a balliberális városvezetés tagjai, hogy több önkormányzati cég felügyelőbizottságában miért nem kapott egyetlen helyet sem az ellenzék, erre 30 éve nem volt példa.

Nem adtak érdemi magyarázatot arra a balliberális városvezetés tagjai, hogy több önkormányzati cég felügyelőbizottságában miért nem kapott egyetlen helyet sem az ellenzék. Ilyenre 30 éve nem volt példa.

„Célunk, hogy Pécsett olyan vezetéssel valósuljon meg az önkormányzati munka, amely a pécsiekben bizalmat kelt, mert átlátható…” – állt a polgármester kampányígéretei között. Péterffy Attila a héten viszont ahhoz asszisztált, hogy a demokratikusan megválasztott helyi ellenzéket kiszorítsa a baloldal. A városi cégek felügyelőbizottsági (fb.) tagjainak megválasztásakor ugyanis úgy döntött a többség, hogy az ellenzéknek több nagyobb városi vállalatban nem ad helyet.

Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője szerint a magánszektorban is a tulajdonos ellenőrzi az ügyvezetést, e párhuzam alapján pedig ha a választókat az önkormányzati cégek tulajdonosának tekintjük, akkor az ellenzéknek a választási eredménynek megfelelően mandátumarányosan kellett volna fb.-helyeket adniuk valamennyi cégnél. Ehhez képest a legnagyobb cégek többségében egyáltalán nem kaptak ilyen tagságot, amire harminc éve nem volt példa – vélekedett.

A választáson 47 százalékot elérő ellenzéket (ÖPE, Fidesz, LMP, KDNP) kiszorították a Biokomból, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-ből, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-ből és a Zsolnay Örökségkezelő Kft.-ből, és nem kaptak helyet a Air-Horizont Kft.-ben, a Pécsi Kommunikációs Kft.-ben és a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.-ben sem. Bár néhány baloldali érzelmű civil is felbukkan a nevek között, és elvétve vannak szakemberek is, a balliberálisok fb.-tagjai között egykori képviselők és volt képviselőjelöltek rendre megtalálhatóak, valamint a botrányos DK-s cetlin szereplők is.

– Mire készülnek, mit akarnak elrejteni? – kérdezte már a közgyűlési vitában is a városházi ellenzék politikusa. Péterffy Attila, Pécs polgármestere akkor azt mondta, hogy nincs mit rejtegetnünk, és ők fognak az átvilágítással tényeket feltárni, akkor kiderül, mire készülnek.