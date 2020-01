Titok, hogy mennyibe került a szilveszteri buli

A választási kampányban még átláthatóságról, a transzparencia fontosságáról beszélt Péterffy Attila polgármester, akit a DK, az MSZP, a Momentum és a Jobbik is támogatott.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a balliberális politikus programjában több helyen is olyan kijelentések szerepelnek, hogy „kiemelten fontos, hogy az önkormányzat és a tulajdonában álló társaságok átlátható (…) gazdálkodást folytassanak”, vagy éppen az, hogy céljuk az, hogy „Pécsett olyan vezetéssel valósuljon meg az önkormányzati munka, amely a pécsiekben bizalmat kelt, mert átlátható”.

Az új baloldali városvezetés ugyanakkor a Dunántúli Naplónak „üzleti titokra” hivatkozva nem árulta el, hogy mégis mennyibe került a Zsolnay Kulturális Negyed által szervezett pécsi szilveszteri buli a város főterén, pedig országosan ismert (s gyaníthatóan nem két forintért színpadra álló) fellépők adtak koncertet, és nagyszabású tűzijátékot is tartottak.

Érdekesség, hogy a fideszes városirányítás idején a Zsolnay-negyed azóta eltávolított ügyvezetője, Vincze Balázs a balliberális oldal kérdéseire válaszolva közölte például a Tettyei Piknik rendezési költségeit, de válaszolt a Szabadság-koncertre vonatkozó megkeresésükre is. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a baloldali hatalomtól már a választási kampányban Péterffyt teljes mellszélességgel támogató sajtó sem kap mindig információt: nem is olyan régen az egyik baloldali országos lap megkeresésétől zárkóztak el, amely végül „homályos” döntésről értekezett hasábjain, kimondottan érhetetlennek tartva a lépésüket.