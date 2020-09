Tíz éve csodálják Gyugyi gyűjteményét, újabb darabokkal bővült

Tíz éve, vagyis 2010 szeptemberében nyílt meg a Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény a Zsolnay Kulturális Negyedben.

A jubileum alkalmából tartott pénteki sajtótájékoztatón Bognár Szilvia, Pécs alpolgármestere azt mondta, hogy a gyűjtemény nagyban befolyásolja a negyed szellemét. Ezt jól bizonyítja az is, hogy ma is ez az egyik leglátogatottabb kiállítás, és Rózsa Zoltán, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője szerint az elmúlt tíz évben több mint háromszázezren csodálták meg a műtárgyakat.

A jeles évfordulót egy újonnan megjelent könyvvel és két új műtárggyal is megünnepelték, ezeket Komor István, a kiállítás kurátora mutatta be, miután felidézte, hogy alakult meg és fejlődött a kiállítás az elmúlt tíz évben. Az Ülő török című szoborral és Zsolnay Teréz falitáljával együtt 719 darabosra gyarapodott a gyűjtemény, amelyet ezért a világ egyik legjelentősebb Zsolnay-kollekciójaként tartanak számon. Az új műtárgyak szeptember 21-től tekinthetők meg a kiállításban. A jubileumra készült Gyugyi László Zsolnay gyűjteménye című album pedig a kiállítás érdekességeit tárja a látogatók elé. A könyv különlegessége, hogy olyan műtárgyakat is bemutat, amelyeket a gyűjteményről korábban megjelent kötetek nem tartalmaznak.