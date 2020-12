Tíz éve kelt útra a könyvtár

A Csorba Győző Könyvtár könyvtárbuszait már jól ismerik a kistelepülésen élők, hiszen az egyes jármű már tíz éve járja a falvakat. Első útja 2010. december 6-án volt, kezdetben 27 településre járt a busz. Ez többször átrendeződött, a 2014-ben érkező kettes busz is változtatott a települések összetételén, jelenleg 67 falut látnak el a megyében könyvtárbuszokkal. A 2010-ben megvalósult európai uniós projekt célja az volt, hogy ellássa a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű csoportokat, és ennek a feladatnak azóta is teljes mértékben eleget tesz.

– A kezdeti időszakban az újdonság ereje nagy vonzerővel bírt, ezért rengetegen iratkoztak be – emlékezett vissza Csobán László könyvtáros. – Később ez változott, kialakult egy törzsolvasói bázis, vannak, akik ténylegesen igénylik, hogy kéthetente elvigyen a busz 10-12 új kötetet, de vannak olyanok is, akik csak bizonyos időközönként jelentkeznek. Fontos és egyben a legnehezebb feladatunk, hogy folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést, van, ahol ez könnyebben megy, és van, ahol teljes érdektelenségbe ütközünk.

A busz havi kétszer másfél órában hagyományos könyvtári szolgáltatást nyújt a településen élőknek, akik kölcsönözhetnek és internetezhetnek. Ezen kívül a könyvtárosok mindenben segítenek, adott esetben apró programokon vehetnek részt a buszon az olvasók.

Az ellátás a járvány idején is fontos

A könyvtárbuszok a vírushelyzet miatt, ahogy tavasszal is, most is leálltak, de a szolgáltatás folytonosságára így is találtak megoldást. Csobán László kiemelte, hogy kérés esetén összekészítik a kívánt könyveket az olvasóknak, majd elküldik az adott önkormányzat címére. Emellett a könyvtár mikrobuszával és pár rekesz könyvvel ellátogatnak azokra a településekre is, ahonnan megkeresés érkezik. Ahogy fogalmazott, nem egy olyan idős olvasójuk van, akiknél „életmentő” volt, hogy könyvhöz juthattak ebben az időszakban.

– A járvány lecsengése után majd nagy feladat lesz újra bevonni azokat az olvasókat, akiket nehezebb amúgy is elérni, s felhívni a figyelmet, hogy újra lehetőség van minket látogatni, kölcsönözni, beszélgetni – zárta gondolatait a könyvtáros.