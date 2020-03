Tíz éve nyilvánították érvénytelennek a NATO-lokátor építési engedélyét

Évekig tiltakoztak a pécsi civilek a Tubesre tervezett NATO-lokátor ellen, mire csaknem tíz évvel ezelőtt megszületett a döntés a Legfelsőbb Bíróságon: érvénytelennek nyilvánították az építési engedélyt.

A Tubes kedvelt célpontja a kirándulóknak, hiszen a megyeszékhelyről is könnyen elérhető. A hely most teljesen nyugodt, nem is gondolnánk, hogy évekkel ezelőtt milyen komoly küzdelmek folytak itt. A katonai radar telepítése elleni küzdelem régen kezdődött, ráadásul nem is Pécsen, hiszen az akkori kormány eleinte a Zengőre tervezte az építményt. A civilek azonban olyan hevesen védték a csúcsot, hogy a helyszín megváltozott, 2005-ben már arról szóltak a hírek, hogy a közigazgatásilag Pécshez tartozó Tubesen épül meg a lokátor. A civilek azonban ezzel a helyszínnel sem értettek egyet, így megkezdődött többéves csatájuk az építkezés ellen.

A Tubest védő szervezetek – Civilek a Mecsekért Mozgalom, Istenkúti Közösségért Egyesület, Összefogás Pécsért Egyesület – már a kezdetektől népszavazást sürgettek az ügyben, fontosnak tartották, hogy mindenki elmondhassa véleményét az építkezésről. Az ehhez szükséges aláírások könnyen összegyűltek, a népszavazást így 2007. március 4-re ki is írták. A civilek mögé ekkor már tudósok is beálltak, ők is elmondták, miért veszélyes a radar megépítése. A kívánt hatást mégsem érték el, hiszen a népszavazás az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett. A választásra jogosultak csupán 35 százaléka jelent meg az urnáknál, a leadott szavazatok 94 százaléka azonban elutasította a Tubesre tervezett radarállomást. A Honvédelmi Minisztérium akkor ezt mégis úgy értékelte, hogy a pécsiek többsége – azok, akik nem szavaztak – nem látja akadályát az építkezésnek. Ez viszont nem volt igaz, és a harc tovább folytatódott.

Az események csúcspontja 2009 decemberében érkezett el, amikor a Honvédelmi Minisztérium (HM) megkapta a jogerős ítéletet az építkezéssel kapcsolatban. Az események nagyon gyorsan történtek, 2009. december 16-án, szerdán röppent fel a hír, hogy a munkálatokat pénteken kezdik meg a hegyen. Erre reagálva Páva Zsolt, Pécs akkori polgármestere bejelentette, hogy a csütörtök éjszakát fent tölti a Tubesen. Ígéretét be is tartotta, az éjszakázásra könyvvel, kártyával és meleg itallal is készült. Közben az önkormányzat sorompóval zárta le a hegyre vezető utat. Azt mondták, azért tették ezt, mert így akartak érvényt szerezni annak a KRESZ-táblának, amely megtiltotta a három és fél tonnánál nehezebb járművek behajtását. Ezt a korlátozást ugyanis a HM gépjárművei rendszeresen megszegték.

A komoly harcnak végül meglett az eredménye. Öt évvel a tiltakozások kezdete után, 2010. március 17-én a Legfelsőbb Bíróság meghozta ítéletét: érvénytelen a NATO-lokátor építési engedélye. A hír hallatán a civileket egy kisebb tömeg ünnepelte a Jókai téren. Vicze Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője akkor úgy értékelte a döntést, hogy egy olyan ítélet született, amely új fejezetet nyithat a hazai környezetvédelmi kérdésekben, olyan, amelyre hivatkozni fognak.