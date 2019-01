Tizenhatodik alkalommal választ Tüke-díjast Pécs lokálpatrióta közössége

Újra eltelt egy esztendő és közeleg 2019. január 21., az újabb Tüke-díj átadása. A megyeszékhely lokálpatriótáinak életében immár biztos programponttá vált ez az évente ismétlődő esemény. Az értékteremtő hagyomány ápolásáról, aktualitásairól Halmos Gábor alapító kurátorral beszélgettünk.

– Miként készült az Alapítvány az eseményre?

– Valóban gyorsan peregnek a hónapok. Az eseményre most is január 21-én kerül sor, emlékezve arra, hogy Mária Terézia királynő a Kancelláriában 239 évvel ezelőtt kiállíttatta a Pécs városának szóló királyi privilégiumlevelet. Pécs város szabad királyi rangra emelésének napjára emlékezve 2004 óta adjuk át minden esztendőben a Tüke-díjat. Eddig 15 alkalommal 21 fő részesült a pécsi polgárok emlékezete alapján e rangos elismerésben. 14 fő pedig Jubileumi Emlékérem elismerésben. Az elmúlt évben létrehoztuk az Ifjúsági Tüke-díjat, amelyet most második alkalommal fogunk átadni. Negyedik esztendeje adjuk át a civil szervezetek számára is az elismerő oklevelünket. Valamennyien a tüke szellemiség örömteli hordozói lehettek, akik példaképei helyi közösségünknek, hitet és utat mutatva a követőknek. A díjazottak életútja mutatja, hogy a teljesítmény, a becsületes munka érték és az ehhez való ragaszkodás példamutató módon járul hozzá a sikeres élethez.

– A polgárok kiket javasolhattak Tüke-díjra?

– A Tüke-díj polgári értékeket magában hordozó, megbecsült elismeréssé vált az elmúlt 15 év alatt. A tisztelet és megbecsülés azok számára, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak szakterületükön, tevékeny szerepet vállaltak értékeink megőrzésében, akik tevékenységükkel színesítették városunk arculatát, szellemi, erkölcsi gyarapodását. Kicsit bővebben fogalmazva ez azt jelenti, hogy Tüke-díjjal kívánjuk azoknak a teljesítményét elismerni, honorálni, akiket városunk értékvonulatai igazi örököseinek tartunk. Azokat, akik a legtöbbet tették a sikeres, elismert város közösségének gazdagításáért, a hagyomány és a folyamatos megújulás megteremtéséért. Úgy is fogalmazhatok, hogy a Tüke-díjasok városunk „nagykövetei”. Ők alkotják a múlt, a jelen és a jövő példaképeit. Hogy valaki elérjen ehhez a díjhoz, az nem más, mint az alázatos tudás, a lélek, az emberi erkölcsök, a szakmai etika erős, látható megnyilvánulása, önkifejezése kell, hogy legyen a közösség szintjén, mint a közösségi bizalomépítés egyik eszköze. A tükék fontos részét képezik a helyi polgárság aktivitásának is.

– Az alapítvány a tavalyi esztendőben nyitott a fiatalok irányába. Mi motiválta önöket ebben a döntésben?

– Ahogy Marlo Morgan fogalmazott: „Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek is született, de ezt csiszolni, formálni kell.” A jelen tehetségei itt kapcsolódhatnak a tüke szellemiséghez, hogy a tükék városunkban elismert szerepének megfelelően vegyék ki részüket a szűkebb és tágabb közösségünk céljainak megvalósításából. A feléjük megfogalmazott kívánalom: kimagasló tanulmányi, tudományos, kutatói, művészeti/alkotói, sport siker és teljesítmény, figyelemre méltó, példamutató cselekedet, az élet bármely területén. A felső korhatár: 30 év. Az újabb díj létrehozásával szeretnénk hozzájárulni az olyan értékek elismeréséhez, amelynek színvonala méltó a pécsi tükeség által képviselt és elfogadott normákhoz. Célunk az is, hogy erősödjön a tükék összetartozása, elősegítsük a fiatalok közösségi fejlődését, környezeti érzékenységet. Szeretnénk, ha ennek a díjnak az előkészítése során a hétköznapokban felfedezhetjük azt a csodát, amely felett gyakran elsiklunk, de most jobban felfedezhetjük a körülöttünk lévő világot.

– A civil szervezetek számára is átadásra kerül valamilyen elismerés?

– Közel 300 civil szervezet működik fontos területeken, teszik a dolgukat, de szerényen meghúzódnak a háttérben. Mi azok felé fejezzük ki köszönetünket, akik Pécs városához kapcsolódva fejtik ki önzetlen tevékenységüket. Sokan vannak ilyenek, de évente egy ilyen szervezetet emelünk ki és helyezzük a közösségi figyelem középpontjába.

– Hogy értékeli a Tüke-díj szerepét a városban átadásra kerülő elismerések sorában?

– Ma, már joggal mondhatjuk, hogy a Tüke-díjon keresztül a múlt értékes hagyományai, a mindennapok részévé váltak. Fontos ez a díj azért is, mert az egyik legjelentősebb elismerés és más, mint a többi hasonló díj. Jellemzője, hogy nem egy szűk kör adományozza, hanem a város polgárai tesznek jelöléseket az alkalmas személyre. Azért is különleges ez a díj, mert egyfajta pozitív viszonyt fogalmaz meg a helyi környezethez, az itt eltöltött sikeres időhöz, a múló pillanathoz, amelyet észre kell vennünk. Ezáltal erősíti a helyi társadalomban betöltött szerepét. A Tüke-díjnak két olvasata is van: – a megbecsülés üzenetének tolmácsolása, – példaképállítás és ösztönzés.

Értéket teremt és értéket közvetít

A pécsi Tüke-díj az évről évre erősödő hagyomány ápolásán túlmenően kiemelten fontos azért is: mert szolgálja a hagyomány ápolását, a tüke szellemiség széleskörű terjesztését, mert a díj átadása a széleskörű összefogást példázza az együttműködő partnereinken keresztül, mert fontos a polgári értékek erősítése, hogy a tüke életérzés fontos közösségi érzés legyen, mert tükének lenni mindig emberi és szakmai minőséget, értékrendet jelent, mert a tükék olyan forráskódot adnak, melyek mások életében erős fundamentumot jelentenek, mert a díjat a város polgárai javasolják, így minden a városról, annak emlékezetéről, örökségéről, életéről szól, mert egyesíti, közösségbe szólítja a város polgárait. Így, ezen értékek mentén válik Pécs a tükék városává. Talán ez az alapítványunk legfontosabb missziója – foglalta össze Halmos Gábor.

