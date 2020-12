Tízéves jubileumát ünnepli a Kodály Központ

A pécsi Kodály Központ komolyzenei gyöngyszem, egy építészeti Stradivari – így fogalmazott 2010 decemberében a ház első sztárvendége, Maxim Vengerov világhírű hegedűművész. Hogy miként jutott el a város idáig, s mi mindent kellett addig és később megoldani, arról Hoppál Péter országgyűlési képviselőt és karnagyot kérdeztük.

– Aki csak megfordult itt a világsztárok közül, mindenki áradozott a hangversenyterem akusztikájáról. Államtitkárként egyszer elbeszélgettem a King’s Singers énekegyüttes tagjaival a Kodály Központban a kulisszák mögött. A menedzserük büszkén lelkendezett, hogy másodjára is eljöttek, mert az együttes tagjai állandóan azért nyaggatták, hogy menjenek már vissza abba a magyar városkába, ahol a „világ legjobb koncertterme, a Kodály Center” van!

Hoppál Pétertől megtudtuk, hogy a tervezés időszakában ellenzéki képviselőként átélte, ahogy több alkalommal is a halálból kellett visszahozni a projektet. 2008-ban például Bajnai Gordon gazdasági miniszter íróasztalán 11 hónapig hevert a tervezet, mert sokáig az volt a kérdés, hogy erre az épületre szükség van-e egyáltalán. Lépni kellett akkor is, amikor a 999 férőhelyes nézőtér terveit le akarták redukálni az akkori városvezetők 500 fősre.

Hoppál Péternek komoly szerepe volt a névadásban is, mert eredetileg a nyilvános név pályázaton az OPUS 2010 elnevezés lett a befutó.

– Akkoriban sokaknak érveltem, hogy szerencsésebb lenne Kodály Zoltánról elnevezni, hiszen a világhírű magyar zeneszerző Pécs városában indította el a mára UNESCO Világörökségi listán szereplő zenepedagógiai programját és a debreceni Kölcsey Központ mintájára a pécsiséget és a nemzetközi ismertséget egyaránt kifejezné a Kodály Központ név. 2010 nyárelőn tartottak a székesegyházban egy koncertet, melyen díszvendégként Péczely Sarolta, Kodály Zoltán özvegye is jelen volt. Senki nem merte erről megkérdezni, én azonban megtettem és azonnal áldását adta a gondolatra.

A pénzügyi finanszírozásban ugyancsak elévülhetetlen érdemeket szerzett a képviselő.

– 2011-ben, egy nappal az Új Széchenyi Terv programfüzetének lezárása előtt sikerült ezt a mondatot beíratnom a kormánykiadványba: „Pécsett állami fenntartásba vesszük az EKF beruházásként létrejött Kodály Központot és Zsolnay Kulturális Negyedet.”

2014-ben, a Hungarikum Bizottság pécsi kihelyezett ülésén e két létesítmény be is került a törvény által védett hungarikumok közé. 2015-ben pedig kulturális államtitkárként a Modern Városok Program szerződésében sikerült az intézmény állami működési támogatását 10 év időtartamra rögzítenie, vagyis most 2024-ig egyedüli vidéki helyszínként államilag garantált a pénzügyi háttér.

Megkérdeztük Hoppál Pétert arról is, hogy zenészként milyen személyes tapasztalatai vannak a Kodály Központról.

– A ház nyitókoncertjén, 2010. december 16-án, Kodály születésnapján beálltam Kodály: Psalmus Hungaricus-t énekelni a Pécsi Kamarakórus basszus szólamába, mesterem, ma egyetemi oktató kollégám, Tillai Aurél vezénylete alatt. Ez páratlan emlék marad. Felejthetetlen volt még számomra a Kodály Központ színpadán a most elhunyt Balázs Fecót és a Pannon Filharmonikusokat dirigálni csakúgy, mint a szintén Kossuth-díjas Ghymes együttesnek pécsi, komlói és budapesti egyesített kórussal adott karácsonyi koncertjét vezényelni.