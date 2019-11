Tízéves tartozásokat követel újra a Vízmű

Egy budapesti ügyvédi irodától kaptak többen is levelet az elmúlt napokban a megyeszékhelyen, amelyben a Pécsi Vízművel szembeni, tízéves tartozás kiegyenlítésére szólítják fel az érintetteket. Az ügyben rengeteg olvasó kereste meg szerkesztőségünket.

– A minap levelet kaptam egy budapesti székhelyű ügyvédi irodától, amelyben egy tízéves, a Pécsi Vízművel szembeni állítólagos tartozást követelnek vissza – jelezte egyik olvasónk a minap a DN Postabontás rovatában. – A levél szerint hatezer forint körüli összeget nem fizettem be, amely mostanra harmincezer forintra duzzadt.

Olvasónk hozzátette, a levélben azt követelik, hogy fizesse be az összeget, amihez egy csekket is mellékeltek. Azt is írják, ha nyolc napon belül nem rendezi a tartozást, jogi útra terelik az ügyet.

Az elmúlt napokban számtalan hasonló panasz érkezett szerkesztőségünkhöz. Olvasóink állítják, sosem volt tartozásuk a Pécsi Vízmű felé, de ezt nem tudják bizonyítani, hiszen nem tartották meg a tíz évvel ezelőtti számlákat. Sokan megijedtek a levél kézhezvételét követően, mert ilyen nagy összeget nem tudnak egyben kifizetni. Többen jelezték, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságához fordultak. Az ügyben mi is megkerestük őket, hogy valóban be kell-e fizetni a tartozást az érintetteknek.

– A Pécsi Vízmű Zrt.-nél lejárt követelések tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága nem rendelkezik hatáskörrel, a konkrét, egyedi ügyek polgári bíróság hatáskörébe tartoznak – írta válaszában a kormányhivatal. – A fennálló tartozás tekintetében az engedményes az Energy-Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt, aki a dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodát bízta meg a lejárt tartozás tárgyában. Azonban a Pécsi Vízmű Zrt. követelése elévült abban az esetben, ha a fogyasztók az állítólagos tartozástól számított öt éven belül nem kaptak a mostani levelet megelőzően fizetési felszólításokat.

Közleményében azt is hangsúlyozta a kormányhivatal, hogy a fogyasztók írásban, igazolható módon tájékoztatást kérhetnek az engedményestől vagy az ügyvédi irodától arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartott, állítólagos 2009. évben keletkezett tartozásnak mi a jogalapja, és miért csak 2019-ben küldenek fizetési felszólítást. Amennyiben a fogyasztó igazolni tudja, hogy a vitatott víziközmű-szolgáltatási díjat befizették, annak másolati példányát megküldheti az engedményesnek vagy az ügyvédi irodának.