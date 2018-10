Jó programokat kínált idén a siklósi vár, jelentős növekedés egy év alatt

Egy év alatt tízezerrel több látogatót sikerült a siklósi várba csábítani, amely nyilvánvalóan az aktív, nagy érdeklődésre számot tartó élményalapú programokra épített nyári szezonnak tudható be.

Számokban is jól sikerült az idei év a siklósi várban, hiszen – mint azt Szentgyörgyváry Péter várkapitánytól megtudtuk – most már biztosnak látszik, hogy az év végére a látogatók száma tízezerrel haladja meg a tavalyi eredményt. A várkapitány elmondta, egyebek mellett ez a nyári szezonnak köszönhető és annak, hogy tavasztól programokkal tűzdelték végig a hétvégéket és olykor a hétköznapokat is.

– Kiemelkedően jól sikerült az idei Siklósi Várfesztivál, ahol három napon át több ezren tekintették meg a hagyományőrzőket, illetve nagy sikerük volt az esti koncerteknek is, Majka és Curtis óriási bulit csapott és a közönséget is magával ragadta a fantasztikus hangulat – mondta Szentgyörgyváry Péter. Bár Siklóstól és a vártól független, azért megemlítendő, hogy a két előadó utolsó közös bulija itt volt a történelmi falak között.

A várkapitány szerint az is mindenképpen jó irány, hogy már nem csak a helyieket, vagy a távolabbi térségekből érkező turistákat sikerül a várba csábítani, hanem a közvetlen környezetükből is, Pécsről és környékéről is sokakat érdekeltek a programok és a látnivalók. Mint fogalmazott, ugyan náluk a szezon hivatalosan az iskolakezdéssel ér véget, az őszi-téli programokkal igyekeznek kitolni az eseménydús időszakot. Továbbra is igyekeznek különlegességekkel szolgálni a látogatók számára. Ezen a hétvégén, a Villányi Vörösbor Fesztivál idején is vásárosok és programok várják a várba érkezőket, jövő hétvégén pedig egy határon átnyúló programnak adnak helyet. A nemzetközi kapcsolatok erősítését is célzó kerékpárturisztikai rendezvényre Doni Miholjac-ról érkeznek a vendégek kerékpárral a várba, majd az ünnepi sokadalom, kulturális műsor és a várlátogatás után indulnak vissza kerékpárral a horvát városba.

– Már készülünk az Adventi Vasárnapok programsorozatának előkészítésére is, minden hétvégére valami mással szeretnénk a karácsonyi készülődés ünnepét gazdagítani. Ami biztos, hogy a harmadik vasárnapot tervezzük a legerősebbre – fogalmazott a várkapitány.

A jövő évet és a pogramokat egyébként Siklós városa Perényi Imre, illetve gróf Benyovszky Móric emlékének szenteli. Kilencven éve lesz annak, hogy a gróf a műemlékek sorába emelte a várat. Perényi Imre nádornak, a siklósi vár reneszánsz építtetője halálának 500. évfordulója alkalmából pedig 2019-ben Perényi 500 – siklósi reneszánsz – címmel tematikus programsorozatot terveznek. A szervezőbizottság most kezdi meg a munkát, amelyben a siklósi vár is aktívan közreműködik majd. Azért pedig, hogy a látogatókat jövőre is visszacsábítsák, a kiállításokat is átszervezik.

– Frissülnek a tárlataink, új kiállítások is lesznek, illetve a Játékország termei is bővülni fognak. Még mindig a terveink között szerepel, hogy a Tenkes kapitányának egy panoptikumot hozunk létre. Egyelőre abból dolgoztunk, amink volt, tehát egy emlékszobát alakítottunk ki, de ha sikerül pályázati támogatást szerezni rá, akkor méltóbb helyet állítanánk a vár falai között Magyarország első és legnézettebb sorozatának, amelyet itt forgattak éppen 55 évvel ezelőtt – mondta.

Jól vizsgázott idén a szervező csapat

Szentgyörgyváry Péter tavaly március óta vezeti a siklósi várat, akkor is nagyon eredményesen sikerült az év, hiszen az előző esztendőkben elért átlagos 68–70 ezer fős látogatószámot 80 ezer fölé sikerült tornázni. Most az előzetes számítások szerint szinte biztos, hogy az év végére elérik a 90 ezres álomhatárt.

– Évi tízezer fős látogatószám- növekedés ebben a térségben nagyon nagy eredménynek számít. Ezért pedig nagyon sokan dolgozunk, természetesen a lelkes munkatársaknak is köszönhető a siker – mondta a várkapitány. Hozzátette, tavaly év elején huszonhárom kollégával vette át a munkát, de ma már harmincnégyen dolgoznak a várban, a várért. A rendezvényszervezésből és az előkészületekből, valamint a programok lebonyolításából mindannyian kivették a részüket. Véleménye szerint jól vizsgázott a csapat.