Tízmillió fát szeretnének ültetni hazánkban

Baranyaiak is csatlakoztak, Romonyán mindenkire jut majd egy új ültetésű fa vagy cserje.

Egyre több baranyai település csatlakozik a „10 millió fa” elnevezésű mozgalomhoz, melynek célja, hogy civilek bevonásával minél több fát ültessenek a városokban és a falvakban, hogy ezzel tegyenek a klímaváltozás káros hatásai ellen. Az egy fő – egy fa elvét követve, 10 millió fát szeretnének elültetni hazánkban a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb ember részvételével, s persze nem megfeledkezve az utógondozás fontosságáról sem.

Az Élet Napját, a 10 millió fa közösség országos ünnepi ültetési akcióeseményét ma tartják. Így a mozgalom elindulása óta eltelt négy hónapban létrejött helyi közösségek mindegyike fákat fog ültetni a nap folyamán. Vokányban az iskola udvarán az osztályok egy-egy tuját ültettek el eddig, a mai nap során nyolc szomszédos településsel együtt szorgoskodnak majd. Bogádon a temető és a főút közötti zöld területen ültetnek el délelőtt 40 facsemetét a helyiek bevonásával. A szomszédos Romonyán nagyszabású akcióra készülnek, a focipálya környékén 500 fát fognak elültetni. Érdekesség, hogy a falu lakossága is 500 fő körül van, így itt szinte mindenkire jutni fog egy új ültetésű fa vagy cserje. Ezek között olyan különleges fajták is vannak mint a korai tamariska, a goji cserje vagy a hólyagvessző. De gyümölcsfákat is ültetnek, például barack-, kajszi-, almacsemetéket.

Aki kedvet kapott az ültetéshez bármelyik település programjához csatlakozhat, az ültetéshez szükséges eszközök korlátozott számban állnak rendelkezésre, így az önkénteseket kérik, hogy lehetőségeikhez mérten ezzel készüljenek.