Több a kéregető az utcán, szaporodtak a graffitik a falakon Pécsett

Több olvasónk is jelezte, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt több kéregetővel találkoztak a megyeszékhely utcáin, illetve a graffitik is elszaporodtak. Megnéztük, hogyan változott a helyzet azóta.

A szemerkélő eső ellenére is nagy volt a forgalom a belvárosban, de persze mindenki próbált fedett helyet keresni. A napvitorlák bebizonyították, hogy nemcsak kánikula idején jók, hanem az esőtől is védenek, sokan azok alatt kerestek menedéket.

A járókelők között kéregetőt most alig lehetett látni, pedig olvasóink többször jelezték, hogy az elmúlt hetekben egyre több csavargóval találkoznak a város utcáin. Egyikük például azt írta, hogy a Terracina téren lát rendszeresen italozó, hangoskodó embereket. A probléma sajnos valós, hiszen jó időben a már említett Terracina tér mellett például a Hal téren és a Kossuth téren is elfoglalják a padokat a hajléktalanok. Ahogy egy másik olvasónk írta nemrég, nemcsak az jelenti a problémát, hogy koszt és mocskot hagynak maguk után, hanem hogy zavarják a járókelőket, a kerthelyiségekben ücsörgőket. A közterület-felügyelet munkatársai próbálnak tenni a jelenség ellen, rendszeresek az ellenőrzések, és ha kell, bírságot is kiszabnak.

Elszaporodtak a graffitik

A másik probléma, amire olvasóink hívták fel a figyelmet, hogy a kijárási korlátozás alatt a graffitik is szemlátomást elszaporodtak a pécsi belvárosban – ezt most is tapasztaltuk. A témáról korábban már írtunk, akkor Märcz János, a pécsi közterület-felügyelet vezetője megerősítette, hogy megjelentek újabb graffitik, de nem olyan jelentős mértékben, mint 4-5 évvel ezelőtt. A tettenérés azonban nagyon nehéz, hiszen az elkövetők jellemzően őrszemeket állítanak fel, hogy addig egyik társuk nyugodtan tudjon dolgozni. A falfirkálás­ért egyébként akár három év börtön is kiszabható, ha valaki védett kulturális értéket, műemléket rongál meg a tevékenységével.