Több alternatíva is elérhető a betiltott műanyagok kiváltására

Elérkezett a sokszor említett dátum, tegnaptól tilos az egyszer használatos műanyagok felhasználása az EU-ban. Szerencsére van sok alternatíva, melyekkel a baranyai üzletek, vendéglátóegységek is előszeretettel élnek.

Statisztikák szerint a magyarok évente több mint 80 darab műanyag zacskót használnak el fejenként. S ezek csak a zacskók. Problémát jelentenek még a műanyag evőeszközök, a szívószálak és a PET-palackok is. Jelentős részük ugyanis egy használat után azonnal hulladékká válik. Ennek most vége lesz, július elsejétől életbe lépett a rendelet, melynek következtében a boltok polcairól eltűnik a legtöbb egyszer használatos műanyag.

A jogszabály értelmében betiltották például az egyes fültisztító pálcikák, evőeszközök – villák, kések, kanalak, evőpálcikák –, tányérok, szívószálak, léggömbök pálcikái, expandált polisztirolból készült ételtároló edények és italtárolók forgalomba hozatalát. Betiltották a tizenöt és ötven mikron közötti falvastagságú műanyag zacskókat is.

Mivel ezt a szabályt nem egyik pillanatról a másikra hozták, aki tehette, már korábban, hónapokkal, évekkel ezelőtt felkészült rá. Az üzletek, éttermek többsége már beszerezte a papírszatyrokat és zacskókat is. Alternatíva lehet még a textilszatyor is, melyet a baranyai bevásárlóközpontokban is egyre több vásárló kezében láthatunk. S vásárláskor mind több boltban tapasztalhatjuk, hogy az általunk választott terméket a kasszánál nem teszik egyből a zacskóba, hanem előtte megkérdezik, hogy egyáltalán szükségünk van-e rá.

– Egyfajta szemléletváltásról van itt szó, mind az üzletek, mind a vásárlók részéről. Észrevehető, hogy az utóbbi időben egyre több vásárló nem kéri a felkínált szatyrot, ehelyett előveszik táskájukból az otthonról hozott papír- vagy textiltáskákat melyeket így újra és újra felhasználhatnak – fogalmazott egy pécsi bolt alkalmazottja. – Ma már az eladó sem néz furcsán a textil­zsákokra, inkább mosollyal, néhány kedves szóval díjazzuk az ötletes megoldással jelentkező tudatos vásárlókat.