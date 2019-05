Több baranyai mellékutat is elborított a sártenger

A heves esőzések után a földekről lezúduló iszap és sár rendszeresen elönti a Görcsöny Baksa útszakaszt. A hatóságok kezdeményezhetik, hogy a földtulajdonos más növénykultúra termesztésével foglalkozzon.

Minden nagyobb esőzés után ellepi a sár és a víz a Görcsöny Baksa közötti útszakaszt. Mint olvasónk beszámolt róla, hosszú útszakaszon hömpölygött, majd állt a sáros víz a hétfői heves esőzések után. Az útszakaszról fotók is készültek, melyet a Facebook közösségi oldalon is megosztottak.

– Kezelésünkbe tartozó állami utak mellett található árkok az országos közúton „keletkező” vízmennyiség elvezetésére vannak méretezve. A környező, magasabban fekvő földekről lezúduló hatalmas mennyiségű víz elvezetéséről a terület gazdájának kell gondoskodnia – mondta el lapunk megkeresésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sajtóosztálya.

A cég kapcsolatban van a Növény- és Talajvédelmi Hatósággal, akikhez a környező földekről lezúduló iszap- és sárfolyásokat jelentik, akik akár hatósági eljárást kezdeményezhetnek a tulajdonos(ok) felé és más talajművelési módozatot, más növénykultúra termesztését is előírhatják.

Ha a helyzet olyan súlyos, hogy érinti a burkolatot is, ilyenkor sebességkorlátozást kell bevezetni az érintett útszakaszon, de szélsőséges esetben az országos közút lezárására is sor kerülhet. A közlekedők a rendőrséget és az adott útszakaszt kezelő társaságot is értesíthetik. A közlekedők bejelentéseiket a nemrégiben megújult kozut.hu „E-Ügyfélszolgálat” menüpontján keresztül is megtehetik.