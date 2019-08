Több ezer hallgató indul el idén is a gólyatáborokba

Július végén kihirdették a 2019-es felvételi ponthatárokat, országos szinten közel nyolcvanezer elsőéves került be az egyetemekre és főiskolákra, ebből több mint ötezren a Pécsi Tudományegyetemre. Az augusztus – a pótfelvételi mellett – a gólyatáborok időszaka.

Az egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden évben több napos tábort szervez a frissen felvett diákok számára. A tábor egy utolsó pihentető kikapcsolódási lehetőséget kínál a szeptemberi napok előtt, ahol a fiatalok megismerkedhetnek leendő csoporttársaikkal, a felsőbb évesekkel, emellett sok érdekes, szórakoztató programon vehetnek részt.

A PTE minden kara megtartja a maga eseményét, a diákokat már tájékoztatták a rájuk vonatkozó lehetőségekről. A legtöbb tábort Sikondán, a Baranya Megyei Ifjúsági és Gyermektáborban tartják. A Műszaki és Informatikai Kar hallgatói augusztus 15-e és 18-a között, a Bölcsészettudományi Kar diákjai 19-től 22-ig, a Természettudományi Kar elsőévesei 23-a és 26-a között, míg a Közgazdaságtudományi Kar gólyái a hónap végén, augusztus 27-től 30-ig lesznek a táborban.

Az Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar gólyatáborait egyszerre tartják a pécsi Boszorkány Kollégiumban, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar elsőéveseinek a szekszárdi kollégiumban rendezik meg a tábort. Az Egészségtudományi Kar hallgatóinak Bodajkra, a Művészeti Karosoknak Mattyra, míg az Állam- és Jogtudományi kar diákjainak Fadd-Domboriba kell utazniuk, ha táborozni szeretnének.

A részvételi díjak 18-23 ezer forint között alakulnak, ez tartalmazza a szállást, étkezést, valamint a tábor programjain való részvételt.

A táborok az ismerkedésről, a bulizásról szólnak, ezzel nincs is semmi baj, azonban a házirend, az előírt szabályok betartása itt is kötelező. Mindenkit megdöbbentett az a 2014-es ügy, amikor az egyik fővárosi egyetem által szervezett gólyatáborban megerőszakoltak egy lányt. Az ilyen és ehhez hasonló sajnálatos esetek elkerülése miatt azóta a szervezők is jobban figyelnek a rendre.