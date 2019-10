Több ezer kutya talált gazdára már a Misina Egyesület jóvoltából

Már huszonöt éve, hogy megalakult a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület, a pécs-somogyi állatmenhelyet nagyjából egy évvel az alapítás után nyitották meg, ahol azóta is rengeteg kisállat talál gazdára minden évben.

Huszonöt éve, vagyis már 1994 óta végzi munkáját a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület a megyeszékhelyen. A pécs-somogyi, hat és fél hektáros állatmenhelyüket 1996 januárjában nyitották meg egy volt tsz-major területén. Az évek alatt több mint húszezer kutya fordult meg náluk, közülük nagyon sokat sikerült is örökbe adni.

– A beérkező kutyák száma évente nyolcszáz és ezer között van, és ebből nagyjából hatszáz-nyolcszáz eb gazdára is talál – tudtuk meg Farkas Tamástól, az egyesület elnökétől.

Természetesen a kutyákon kívül más állatokkal is lehet találkozni a menhelyen, különféle háziállatok, lovak és vadállatok is vannak itt. Az egyesület ma már három fő funkciót lát el. Az egyik a már említett állatmenhely üzemeltetése, ahol a legnagyobb számban kutyák fordulnak elő, de macskák és egyéb kedvtelésből tartott állatok is kerülnek ide. A területen emellett őshonos, magyar háziállatokat is bemutatnak, többek között van már bivalyuk, szürke marhájuk, szamaraik, valamint különleges baromfijaik is.

A harmadik fő funkciójuk 2000 óta a Duna-Dráva Nemzeti Park szakmai együttműködésével a repatriálás, amely állatok befogadását, felnevelését, majd szabadon engedését jelenti. Eleinte sérült madarakkal foglalkoztak, most azonban már egyre több emlős – például sün és róka – is bekerül hozzájuk. Ezen a részlegen évente nagyjából 200-250 állatot látnak el.

– Iskolákba és óvodákba is rendszeresen járunk oktatásokra, több terápiás kutya-gazda párosunk is van – tette hozzá az elnök. – Ők szociális otthonokba, kórházakba, oktatási intézményekbe látogatnak el, és segítenek a gyógyulásban, esetleg a beilleszkedési zavarokban.

Számos rendezvényt tartanak, így a látogatók száma is jelentősen megnőtt a nyitás óta, ma már évente huszonötezren keresik fel a pécs-somogyi menhelyet. Az alapítás óta az állatmenhely területe nem nőtt, de ahogy Farkas Tamás fogalmazott, nem is az volt a cél, hogy több állatot tudjanak elhelyezni, hanem az, hogy minél kulturáltabban fogadják a látogatókat, illetve hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak az állatoknak. Ennek érdekében folyamatosak a fejlesztések, amelyek túlnyomó többsége német és svájci segítséggel valósulnak meg. A munkálatok során az elmúlt években felújították a rágcsálóházat és a kutyakenneleket, kialakítottak egy új macskakarantént, kisállat-simogatót és kecskejátszóteret.