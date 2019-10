Több ezer pécsit fosztottak meg a pluszkereset lehetőségétől

Erős, 22 ezer embertől kapott felhatalmazásuk birtokában ellenőrző funkciót fog betölteni a nemzeti oldal két városházi frakciója, a Fidesz és ÖPE-KDNP, jelentette ki Hoppál Péter, a Fidesz pécsi elnöke a közgyűlés alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón – írja a Pécsi Újság.hu.

Vári Attila arról beszélt, szomorúan vette tudomásul, hogy az új városvezetés első intézkedéseivel több ezer pécsit fosztott meg a pluszkereset lehetőségétől, Csizmadia Péter pedig azt bírálta, hogy az eddig megszokottaktól eltérő bizottsági struktúrát alakítottak ki, felrúgva a demokratikus hagyományokat.

A Fidesz és az ÖPE-KDNP pécsi közgyűlési frakciói csütörtökön délután tartottak sajtótájékoztatót.

– Arra fogunk törekedni, hogy ráirányítsuk az olyan ügyekre a figyelmet, amelyekben nem a pécsiek érdekeinek megfelelően születnek döntések, sajnos már ma, az alakuló közgyűlésen is voltak ilyenek – fogalmazott Hoppál Péter, a Fidesz pécsi elnöke. – A következő időszakban az lesz a Fidesz és az ÖPE-KDNP frakcióknak a feladata, hogy ellenőrző szerepet töltsenek be, s érvényesítsék a pécsiek érdekeit.

– Nagyon rossz hangulatban jöttem el a közgyűlésről, amit máris politikai hadszíntérré változtatott az új városvezetés – jelentette ki Vári Attila. – 22 ezer ember felhatalmazásával fogunk dolgozni Pécsért. Városi cégvezetőként is szomorúan vettem tudomásul, hogy Péterffyék az első intézkedéseik egyikével több ezer pécsit fosztott meg a pluszkereset lehetőségétől azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában álló társaságoknál megtiltották az önkéntesen vállalható túlmunkát. Ez nem az érintettek érdeke.

Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, ünnepre készültek, azonban már most kiderült, hogyan akarják vezetni a várost. Kiemelte, hogy megszüntették a Pécsi Értéktár Bizottságot, amelyből szerinte az következik, hogy az új városvezetés nem kíván foglalkozni a pécsi szellemi és kulturális örökséggel. Hozzátette, a bizottságokban megszüntették az alelnöki posztokat, amelyekbe eddig mindig az ellenzéki pártok jelöltjei tölthettek be. Szerinte antidemokratikus döntés az is, hogy a korábbi évek, évtizedek gyakorlatával szemben nem a szavazatarányoknak megfelelően döntött, mindössze egy-egy hely jutott az ellenzéknek

Kővári János az ÖPE-KDNP frakció vezetője szerint egyértelművé vált az új többség részéről, hogy a kampány idején becsapták a választókat, hiszen a Mindenki Pécsért Egyesület színeiben a testületbe jutott képviselők pártfrakciókat hoztak létre a közgyűlésben, ott pártpolitizálásra készülnek. Szerinte Péterffy Attila már az első közgyűlésen felrúgta azokat az elveket, amelyekről választóinak szólt, hiszen az új közgyűlés működése sem nem demokratikus, sem nem hatékony és a pécsiség sem jelenik meg az új vezetésben.