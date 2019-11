Több fiatalt is vonz Pécsvárad nívós programja

Nagy sikere volt az idei évben a Pécsváradi Leányvásárnak, az újdonságok és a hagyományos programok is népszerűek voltak a látogatók körében. A várat is sokan felkeresték, ahol egyre több a visszatérő vendég.

Minden évben nagy sikere van a Pécsváradi Leányvásárnak, a tavalyi rendezvényt rekordszámú látogatottsággal zárták. Pontos adatok az idei vendégszámról még nincsenek, de valószínűleg ez 5-10 százalékkal a tavalyi alatt lesz.

– Visszaesést a pénteki napon tapasztaltunk, ennek az lehet az oka, hogy aznap baleset történt a 6-os főúton Mecseknádasd közelében – mondta el Zádori János, Pécsvárad polgármestere. – Teljes útzár volt érvényben, ezért nem jutottak el többen a rendezvényre. A szombati napot a tavalyihoz hasonló látogatottsággal zártuk, a vasárnap viszont erősebb volt, mint múlt évben.

Nem csak a látogatók, a fellépők is szép számmal megjelentek, csak a néptáncosok közel ezren voltak. A hagyományőrző csoportok mellett modern táncosok, mazsorettek is felléptek. Az idei rendezvényen is megmutatkozott, hogy a könnyűzenei koncertek sok fiatalt bevonzanak az eseményre. A programok közül népszerű volt még a Leányvásár szépe szépségverseny, amit az is bizonyít, hogy a győztes a Nógrád megyei Rimócról érkezett. Most először tartottak esküvőt a rendezvényen, ami akkora sikert aratott, hogy már most többen érdeklődnek, jövőre is lesz-e ilyen lehetőség.

Ez volt a második év, hogy belépőjegyet kellett váltani a pénteki és szombati napra, de ezzel tudták biztosítani a rendezvény biztonságát és tisztaságát.

– Összességében tehát jól sikerült az idei Leányvásár, a visszajelzések pozitívak – hangsúlyozta a polgármester. – A későbbiekben viszont meg kell oldani egy nagy feladatot, az árakat kell visszaszorítani.