Több helyen is gondot okoz a sok szemetelő szabálytalankodó

Az illegális szemetelők nemcsak a megyeszékhelyen okoznak gondot, Baranya több településén is küzdenek a problémával. A szabálytalankodók ellen kamerarendszerrel, esetleg a terület elkerítésével próbálnak fellépni.

Korábban lapunk már többször foglalkozott azzal, hogy a szabálytalan szemetelők a megyeszékhelyen időről időre illegális hulladéklerakóvá változtatják a szelektív gyűjtőszigeteket. A háztartásokban keletkezett kommunális hulladékot és a kiselejtezni kívánt lomokat is ezekhez a kukákhoz hordják, a szeméttel teli zsákokat az edények mellé rakják le – ez viszont illegális. A városüzemeltetési cég rendszeres takarítással, a közterület-felügyelet pedig tettenéréskor bírságolással szorítja vissza a szabályszegőket. A probléma azonban nemcsak Pécsen figyelhető meg, a megyében több településen is hasonlóval küzdenek.

Az egyik közösségi oldalra nemrég töltöttek fel egy Hosszúhetényben készült fényképet, amelyen látszik, hogy a község egyik részén a hulladékgyűjtőket ismeretlenek teletömték, és az edények mellé is szemeteltek. A településüzemeltetés szakemberei hamar elszállították a hulladékot, és megtisztították a környéket, de a tapasztalatok szerint a szabálytalankodók rendszeresen visszatérnek. Csörnyei László polgármestertől megtudtuk, valóban problémát jelent, hogy a köztéri kukákat egyesek hulladékudvarként kezelik, de próbálnak tenni ellene. Több lehetőség is felmerült, hogyan lépnének fel a szabálytalankodók ellen, ezeket jelenleg is vizsgálják.

A jog alapján a „szennyező fizet” elve szerint a hulladékot termelő, a hulladék birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős annak kezeléséért és a hulladékgazdálkodás költségeinek a megfizetéséért. Ez igaz a közterületen elhagyott szemét esetén is, a probléma azonban az, hogy csak kis százalékában tudják azonosítani az eredeti termelőt, így a település önkormányzata köteles az elszállításról gondoskodni a közszolgáltató vagy más gazdálkodó szervezet útján.