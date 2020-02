Több kérdéssel is készül a városházi ellenzék a közgyűlésre

CIKKÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL A közgyűlés a szokásoshoz képest kevés, kicsivel több mint tucatnyi előterjesztést tárgyal.

A házasságkötés szolgáltatási díjairól szóló rendeletet módosították a képviselők, amellyel azonban nem csökkentettek díjat, holott az éves bevétel ebből mindössze 8 millió forint. Péterffy Attila Pécs polgármestere előterjesztése arról szólt, hogyha a külső helyszínen, vagy munkaidőn kívül házasodnak össze a felek, akkor az ezért fizetendő 20 000 forint szolgáltatási díjból az anyakönyvvezetőket illető díjat bruttó 10 160 Ft-ról bruttó 12 780 Ft-ra módosítsák.

Barkóczi Csaba (Fidesz) képviselő elmondta, a hazásságot kiemelten fontosnak tartják, egyetértve az előterjesztéssel, ehhez még módosító indítványt is benyújtanak. A képviselő elmondta, a cél az, hogy tegyenek gesztust a fiatal pároknak, és 20 ezer forintos díjat csökkentsék 17.500 forintra, mert ezzel is lehetne a kiadásaikat mérsékelni. Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy szükség van-e ennek a díjnak a megfizetésére, hiszen a város költségvetésben lenne forrás a 8 millió forintos kiadás fedezetére.

A közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatát is módosították, mert a kormányhivatalhoz kerültek át bizonyos feladatok, ezért néhány főt át is adnak a megyei szervhez. E mellett a polgármesteri kabinetben a referensi posztokat is átszabták.

A vitában Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, nem kellene megszüntetni az egészségügyi referensi posztot, holott a városban ez az egyik legfontosabb feladat, ugyanakkor a jogi referensi poszt felesleges, hiszen komplett jogi osztály van a városházán.

Péterffy Attila polgármester elmondta, hogy nem szüntetik meg ezt a posztot, hanem megbízás alapján fogja ellátni a feladatát Cserfainé dr. Kovács Ágnes.

(Ő korábban az MSZP által is támogatott képviselő volt, és vezette egykor egészségügyi intézményeket.)

Kővári János arra hívta a fel figyelmet, hogy vajon milyen munkamegosztás lesz a Kunszt Márta civil kapcsolatokért felelős tanácsnok, Bognár Szilvia kulturális feladatokért alpolgármester és a kabinetben hasonló feladatot betöltő referens között.

Péterffy Attila azt monda, hogy „libázgatásra” nem fog egyesével válaszolni, nem várja el, hogy megértsék az előterjesztést.

Berényi Zoltán (KDNP-ÖPE) képviselő azt mondta, hogyha ilyet mondana Vasason egy érdeklődő állampolgárnak, akkor már rágyújtották volna a házat.

Kővári János (KDNP-ÖPE) szerint választóknak kellene válaszolni arra, hogy mi az a káosz, ami itt tobzódik, miért halmoznak pozíciókat, nem pedig lekezelően reagálni.

Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető azt mondta, a polgármesternek az a dolga, hogyha a közgyűlés tagja kérdést tesz fel, akkor fejtse ki, hogy miért helyes az a döntés, amit el akar fogadtatni. Annak érdekében, hogy a felelős döntést a közgyűlés meghozza, hiszen nem a polgármester dönt.

A dohánygyár buszmegállót épít

A BAT Pécsi Dohánygyár a Francia úti telephelyére történő utazás a gyár dolgozóinak korábbiakban nem volt biztosított tömegközlekedéssel, ezen szeretnének változtatni. A társaság buszmegálló és buszforduló létesítésével kereste meg az önkormányzatot, amelynek 7 milliós költségét a gyár állja. Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető közölte már az előző városvezetés elindította a tárgyalásokat, és örömmel látják, hogy a folyamat nem szakadt meg. Az előterjesztés egyhangúlag fogadták el.

Pályázatot írnak ki a Csorba Győző könyvárra

Bognár László fideszes képviselő szerint olyan mintha már eleve valakinek szabták volna ki a pályázati kiírást, a kulturális bizottság elnöke, P. Horváth Tamás pedig a bizottsági ülésen még tovább szűkítette a pályázati kiírást. Berényi Zoltán (KNDP-ÖPE) szerint nem zörög a haraszt, és meg kellett volna hagyni az eredeti kiírást. P. Horváth Tamás szerint viszont az nem felelt meg a 21. századi kihívásoknak, ezért módosította, miután egyeztetett szakemberekkel.