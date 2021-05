Több megmentett élelmiszer juthat el a rászorulókhoz

Évek óta megyeszerte nagyon sok nélkülözőnek nyújt segítséget a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász közreműködésével zajló élelmiszermentő program – a jótékonysági akció várhatóan tovább-bővül.

Ezt ne hagyja ki! Így tolmácsolt Szijjártó Péter Karácsony Gergelynek – a világváros vezetője nem tud angolul (videó)

Bővül az áruházak köre, ahonnan megmentik az élelmiszereket – évek óta sikeresen zajlik és nagyon sok nélkülözőnek nyújt segítséget a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász programja, amelynek során minden nap reggel elszállítják a lejárat előtti, de még fogyasztható élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében a Pécsi Kertváros Tesco Hipermarketből, majd azokat még aznap eljuttatják a Baranya és Tolna megyében élő rászorulókhoz.

A program keretében az áruházak munkatársai minden munkanap végén összegyűjtik és szortírozzák a már nem eladható, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszereket. A belső pékségben sütött pékárut, zöldséget és gyümölcsöt készítik össze a rászorulók számára, és ellenőrzik ezek minőségét. Az összekészített termékeket másnap reggel adják át a karitatív szervezetnek.

Az együttműködés évek óta sikeresen zajlik, így rengeteg élelmiszert mentettek már meg attól, hogy a kukába kerüljön – hazánkban jelenleg több mint 180 áruház vesz részt a programban, ezekben 2021. február végéig összesen közel 29 ezer 500 tonna élelmiszert adományoztak jótékony célra, ami több mint 73,6 millió adag ételnek felel meg.

Az élelmiszerek megmentésében több vidéki karitászcsoport is részt vesz, akik a környező településekre is segítenek eljuttatni az adományokat.

A Pécsi Egyházmegye beszámolója szerint a jótékony segítő kezdeményezéshez újabb hipermarketlánc csatlakozására is van kilátás, így hamarosan Pécsett már két helyről történik reggelente a szállítás.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász egy átlagos napon 60-70 kg pékárut és 40-50 kg zöldséget, gyümölcsöt tud megmenteni az elmúlt évek tapasztalatai szerint, és időnként húskészítmények is kerülnek a csomagba. Az újabb áruházlánc bekapcsolódásával a jövőben még több családnak tudnak segíteni a megmentett élelmiszerekkel.