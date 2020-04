Több mint két hónappal később rendezik meg a komlói színházfesztivált

A VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozót, a KASZT-ot a szervezők eredetileg június 4-i kezdéssel tervezték. A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzet miatt azonban az idei fesztivált augusztus 20. és 23. közötti időszakra halasztják.

A csütörtöki komlói sajtótájékoztatón Dr. Hoppál Péter Komló országgyűlési képviselője, Polics József komló polgármester, Pataki András fesztiváligazgató és Fajcsi Ferenc a fesztivál házigazdája tájékoztatta a döntésről a sajtó megjelent képviselőit.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a fesztivál finanszírozása biztosított, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 10 milliós főtámogatása mellett egy sikeres pályázat révén közel 20 millió forintból valósulhat meg a VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó. A fesztivál idén is nemzetközi rendezvény lesz, hiszen a Kárpát-medence több pontjáról is érkeznek résztvevő társulatok. Ez különösen is hangsúlyos az idei évben, amikor a trianoni döntés századik évfordulója okán a Nemzeti Összetartozás Éve zajlik.

Az eredeti június időpontban jó esély van arra, hogy a fesztivál eddigi, ötéves történéseit bemutató film országos vetítésre kerülhet.