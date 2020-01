Több mint kétszázan mártóztak az év első napján Orfűn

Dermesztő úszással köszöntötték a 2019-es évet Orfűn. Hetedik alkalommal tartották meg az egyre népszerűbb csobbanást, ahol több mint kétszázan dobták le a ruhát és mártóztak a hidegben.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Míg az év első napján sokan a szilveszter éjszakáját pihenik, addig Orfűn a bátrabbak jeges csobbanással köszöntik az új évet.

– Futással kezdtem az évet, mert tegnap éjjel Pécs belvárosában hagytam az autót, amiért el kellett kocognom. Miután az meglett, gondoltam csobbanok egyet és úgy indulok haza a családomhoz – mondta az egyik bátor jelentkező, aki Kővágószőlősről érkezett, hogy életében először megmártózzon a jeges tóban.

A már hagyományosnak mondható „szezonkezdő” fürdőzésre egyre többen érkeznek, pedig hét évvel ezelőtt csupán pár barát gondolta úgy, frissítő lenne megmártózni a vízben.

– Most egész kellemes az idő, a tó sem olyan hideg. Egyenletes légzéssel, koncentrációval egy gyakorlott merülő akár 4-5 percig is kibírja ebben a vízben. Persze ezt most nem kell kipróbálni, a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát – köszöntötte az egybegyűlteket Novák Péter, Kovácsszénája polgármestere, a Jeges Csobbanás kitalálója.