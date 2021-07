Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

Nagy volt az öröm csütörtök este, ekkor hozták nyilvánosságra a szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait. A diákoknak február közepéig kellett leadniuk jelentkezésüket az intézményekbe, a Pécsi Tudományegyetemet 13.809-en jelölték meg, ez igen szép szám a tavalyi 11.716-hoz képest. Az intézmény sikeresen zárta az idei általános felvételi eljárást, ugyanis 12 százalékkal (583-mal) több jelentkezőt vehetnek fel, mint tavaly – tudtuk meg a PTE-től.

– A PTE intenzív beiskolázási kampánya – melynek egyik fontos eleme a Rektori Ösztöndíj volt – érezhetően meghozta eredményét – indokolta az intézmény a jelentkezők számának növekedését.

Az összesen 5432 felvett hallgató 59 százaléka a PTE valamely alapképzésén, 16-16 százaléka osztatlan és mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a FOKSZ-képzéseken a felvettek 10 százaléka fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek mintegy 84 százaléka támogatott szakra kerül be. A jelentkezők idén is a nappali munkarendet preferálták, a felvettek 69 százaléka teljes idős képzésen kezdheti meg tanulmányait.

A szakok között idén is a legnépszerűbbek közé tartozik az ápolás és betegellátás alapképzés, a jogász és az általános orvos osztatlan képzések és a pszichológia. Ezen kívül sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint gazdálkodási és menedzsment, a mérnökinformatikus szakok iránt is. A mesterképzések közül az építész, a szerkezet-építőmérnöki, a vezetés és szervezés, valamint a fizioterápia is sokakat megmozgatott.

– A Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják az új külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók. Mindezeket figyelembe véve 2021 őszén várhatóan több mint 7000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait – összegezte az elért eredményeket a PTE.

A pótfelvételi eljárásban augusztus 9-ig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre. Ám az általános eljárástól eltérően speciális szabályok lesznek itt érvényesek. Csak azok jelentkezhetnek, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek, és a felvételi során csupán egyetlen képzést lehet megjelölni.