Több mint tíz Mikulás indult útnak Harkányban

Egy tucat Mikulás indult útnak a krampuszaival, hogy minden harkányi gyerek otthonába elvigyék a mikuláscsomagot.

A fürdővárosban évek óta hagyomány, hogy házhoz megy a Mikulás, a piros ruhát és ősz szakállt viselők között pedig most is intézményvezetők, képviselők, önkormányzati dolgozók is voltak és persze maga a polgármester is beöltözve indult a gyerekekhez. Ötszázötven csomagot vittek házhoz a Mikulások.