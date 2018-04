Több száz beteget láttak el szombaton a Teddy Maci Kórházban

Valami történhetett a mackók világában a hétvégén, ugyanis több százan egyszerre betegedtek meg szombaton. Szerencsére a Teddy Maci Kórházban felkészültek a hirtelen megnövekedett betegszámra, sőt még új orvosokat is felvettek erre a napra. Ami biztos: a szakszerű ellátásnak köszönhetően minden gyerkőc mackója meggyógyult egy délelőtt alatt.

Hatodik alkalommal várták a kis doktorokat a Teddy Maci Kórház Családi Napjának keretében, a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán.

– Nagyon elégedettek vagyunk, mert már több mint 600 regisztrált látogatónk van – mondta Sparks Jason koordinátor. – Az idén két új, a Mikrobiológiai és az Anatómiai Intézet állomásain is vártuk a Teddy doktorokat. Örülünk, hogy a játékos ismertetőknek itt is nagy sikerük volt.

– A program célja egyrészt az, hogy a gyerekeket már korai életkorban szoktassuk az egészséges életmódra, másrészt az állomásokon a játékos feladatokkal felkeltjük az érdeklődésüket a gyógyítás iránt. Rengeteg dolgot tanulhatnak és próbálhatnak ki. Úgy készültünk, hogy a kicsiktől a már nagy gyerekekig mindenki találjon magának megfelelő területet – tette hozzá.

Az állomásokat lapunk három gyerkőc kíséretében ismerte meg, és ahogyan a koordinátor is elmondta, nálunk is a műtő és az ambulancia volt a legnépszerűbb. A műtőben óriás mackó szívét, veséjét, máját és tüdejét is alaposan szemügyre vehették a kicsik, akik közül valaki a vakbélgyulladást, más pedig az epekövet távolította el, így a mackót nyugodt szívvel ébreszthették fel az altatásból. A műtős ruhába öltözött gyerekek a játék szike mellett fecskendőt is kaptak, s amikor kellett, az injekciót is beadták a betegnek. Néha talán többet is, mint amennyit egy beteg maci elbírt volna.

– Fáj még valahol? – kérdezte az ambulancián az egyik segítő, mire a fiú: már nem érez semmit, amennyi gyógyszert kapott. A mosolygós jeleneteket persze játékos tanulás szőtte át, a gyerekek meghallgathatták saját szívverésüket a sztetoszkóppal, illetve kipróbálhatták a szakszerű sebkötözést és az újraélesztést is.

Várták még a kis doktorokat a Teddy fogászaton, a Teddy gyógyszertárban és az is kiderült, mennyit tudnak az egészséges táplálkozásról. Akik pedig bátran és ügyesen részt vettek a gyógyításban, a program végén oklevelet kaptak.

Ötven segítő

A Teddy Maci doktorokhoz ellátogatott Figura Ede is zenés műsorával, és nem maradhatott el, hogy a gyerekek közelebbről is megnézhessenek egy-egy mentő-, tűzoltó és rendőrautót. A Teddy Maci Kórházban a kis doktorok munkáját öt koordinátor és több mint ötven orvostanhallgató segítette.