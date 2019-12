Több száz szavazat érkezett a gyerekekre

A napokban véget ért a Dunántúli Napló és a bama.hu Gyermekmosoly elnevezésű tematikus fotópályázatának napilapunkban megjelenő fordulója, melyben a megye legszebb gyermekmosolyait kerestük olvasóink segítségével.

Ebben a fordulóban azok vehettek részt, akik az online játékunk időtartama alatt a két korcsoportban az első harminc hely valamelyikén végeztek. A mosolygós baranyai gyerekekre november 11. és december 6. között bárki szavazhatott a Dunántúli Naplóban közzétett szavazólapok beküldésével.

Több száz voksot küldtek be olvasóink a gyermekekre, volt olyan is, aki 14 szavazólapot küldött be, s mindegyiken más gyermek sorszáma szerepelt, az ő szimpátiáját ilyen sok apróság elnyerte. Az előző évekhez hasonlóan idén is két korcsoportban mutattuk be napilapunkban a gyerekeket. A 0–3 éves kategóriában a hároméves, peterdi kislány, Veér Luca Anna lett az első, több mint háromszáz szavazat érkezett rá. A második helyezett Spengler Benjamin, tíz hónapos, pécsi kisfiú lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a szintén pécsi, négy és fél hónapos Király Olivér állhat fel.

A 4–7 évesek között első helyen több száz vokssal a hét­éves, kővágószőlősi Lakatos Jázmin végzett, őt követi Pilgermajer Szimonetta, aki négyéves és Mecsekpölöskén él. A nagyok közül a harmadik helyezett az ötéves, pécsi kislány, János-Deák Anna lett. A jutalmuk 15, 11 és 8 ezer forint értékű Libri-könyvcsomag, ezek átadására a szülőkkel való kapcsolatfelvétel után kerül majd sor a közeljövőben szerkesztőségünkben (Pécs, Kisfaludy u. 6.).