Vásárcsarnok: több százmillió forint hiányzik a beruházáshoz

Más uniós projektekből csoportosítanának át pénzt az új pécsi vásárcsarnok megépítésére.

Múltkor, mikor a kolbászosokat és a lángososokat mutattuk be a pécsi vásárcsarnokban, sok reakció érkezett cikkünkre. Többen közölték, hogy jó lenne, ha végre megépülne a korábban beígért új pécsi vásárcsarnok, hiszen a mostani épület elavult, lepusztult.

Öt évvel ezelőtt merült fel az az ötlet, hogy az új vásárcsarnokot a távolsági autóbuszpályaudvar és az Ipar utca közötti beépítetlen területen építhetnék meg. A telket a város a kormány támogatásával 500 millió forintért vásárolta meg, ezután pályázatot nyújtott be az új piac megvalósítására, miután a létesítményre vonatkozó tervpályázati eljárás megindításáról döntött, és 2015 végén eredményt is hirdetett. Az új vásárcsarnok megépítését a tervezők kezdetekben 2,5 milliárd forint körüli összegre becsülték, aminek fedezetét a kormány támogatásából és uniós forrásból fedeznék. A kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása után derült ki, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást biztosító ajánlat is meghaladta a beruházásra szánt összeget, emiatt döntöttek úgy, hogy átcsoportosításra lesz szükség.

A városháza sajtóosztálya lapunkkal közölte, hogy az elfogadott közbeszerzés során a kivitelező ajánlati értéke közel 15 százalékkal haladta meg a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, azaz a projekt forráshiányos. Százmilliós nagyságrendű összegre lenne még szükség a projekthez, ami csak abban az esetben megvalósítható, ha más uniós programok terhére a város forrást csoportosít át. Ehhez támogató hatósági egyeztetés szükséges, ami az előzetes tervek szerint várhatóan december végére – január elejére zárulhat le.