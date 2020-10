Több tízmilliárdot kapott néhány hét alatt Pécs a kormánytól

Csak ebben az évben 30 milliárdot, az elmúlt hetekben közel 10 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott Pécs, amin felül pedig döntöttek a 20 milliárdos stadionépítésről is, amelyet a baloldali városvezetés sem tart elítélendő fejlesztésnek.

A kormányt többször is – különböző módon – hibáztató baloldali városvezetés kommunikációjára válaszul a nemzeti oldal egyszerűen összeszámolta, hogy az elmúlt időszakban mekkora összegekről döntött a kormány, amelyeket annak ellenére Pécsnek ítélnek oda, hogy a várost nem a jobboldal irányítja. A pécsi Fidesz-frakció leszögezte, hogy a magyar kabinet továbbra is legfontosabb partnere Pécsnek és a pécsieknek; ahogy a fideszes városvezetést, úgy a baloldali városvezetést is támogatja Orbán Viktor kormánya.

Mint arról lapunk is beszámolt, a kormány 5,7 milliárdos többlettámogatás nyújtott pécsi egyetemnek – a Modern városok program keretében – azért, hogy még több külföldi hallgatót legyen képes oktatni, akik éves szinten 8-10 milliárd forintot költenek el Pécsett. A PTE-nek a fideszes városvezetés ezért engedett át 25 milliárd forintnyi fejlesztési forrást a korábbi években.

A kabinet – a korábbi 2,5 milliárd mellett – 416 milliós többlettámogatást adott Pécsnek az új vásárcsarnok építéséhez. Szintén többlettámogatással 300 milliót biztosított napelemparkra a Füzes-dűlőben, aminek elkészülte után alacsonyabb lesz az önkormányzat – azaz a pécsi adófizetők – közösségi villanyszámlája.

Annak ellenére, hogy idén számtalan program elmaradt a járvány miatt, a kormány mégis a teljes évre vonatkozó 1,9 milliárdos támogatást adja meg a Zsolnay-negyednek és a hozzá kapcsolódó kulturális intézményeknek, ahogyan idén – és még további négy éven keresztül – 520 millióval támogatja Pécsi Nemzeti Színházat. A fentieken túl előzetes becslések szerint 20 milliárd forintba kerül majd annak a sportközpontnak az építése is, amely otthont ad a PMFC-nek, és amelyet a kormány megfinanszíroz Pécsnek, de idén 800 millió forint többlettámogatást nyújtottak már a Dárdai Labdarúgó Akadémia befejezésére is.

A pécsi Fidesz-frakció szerint „a magyar kormány tiszteletben tartja a pécsiek döntését, és 12 hónapnyi ellenzéki városvezetés, színvonaltalan politikai ki- és beszólások, gyalázkodás, horribilis pénzen vásárolt jogi trükközések, miniszterek nyilvános, trágár ócsárlása, valamint a közpénzen eltartott önkormányzati médium minősíthetetlen stílusú megnyilvánulásai ellenére is Pécs és a pécsiek partnere maradt”.