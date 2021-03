Többen várják már az oltást

Egy pécsi nagyapa háziorvosa ahhoz a feltételhez szabta a Covid elleni oltás beadását, hogy előtte elmegy laborvizsgálatra. Dr. Princz János, a Magyar Praktizáló Orvosok Baranya Megyei Szövetségének elnöke szerint mindössze arról lehet szó, hogy az orvos szeretne megbizonyosodni az idős férfi állapotáról. Az orvos néhány tanáccsal is szolgált.

Nem szerepel egyik koronavírus elleni vakcina alkalmazási előírásában sem az, hogy előzetesen laborvizsgálatot kellene végezni annak beadása előtt a pácienseknek, ugyanakkor krónikus betegeknél a stabil állapot fontos, vagyis az, hogy a beteg gyógyszerei jól beállítottak legyenek, az előírt kezelést, diétát betartsa.

-Elképzelhetőnek tartom, a kolléga azért kért laborvizsgálatot, mert már régen készítettek ilyet a betegnél és ellenőrizni szerette volna az egészségi állapotát – mondta dr. Princz János, a Magyar Praktizáló Orvosok Baranya Megyei Szövetségének elnöke arra, hogy a lapunknak egy pécsi 70 év feletti nagyapa jelezte, háziorvosa a laborhoz kötötte a vakcina beadását.

Princz János szerint a háziorvosok ismerik a betegeiket, a pácienseket, azokat is, akik rendszeresen felkeresik őket és azt is tudják, hogy kik azok, akik betegségük ellenére kevésbé látogatnak el hozzájuk. Azt is tudják, hogy milyen a hajlandósággal veszik be a gyógyszereiket.

– A jól beállított betegek, akik követik az utasításokat, rendszeresen járnak kontrollra, odafigyelnek az esetlegesen előírt diétás étkezésre, azoknál nincs szükség külön eljárásra az oltás beadása előtt, de ha egy akut betegség fennállna náluk, akkor az más protokollt kíván – emelte ki az orvos, aki hozzáfűzte azt is, hogy a vakcinázás előtt meg is kérdezik a pácienseket: van-e valami panaszuk, tünetük, érzékelnek-e változást betegségükben. Általánosságban azt javasolta, hogy az életmódi tanácsokat tartsák be, a C- és a D-vitamin szedése is fontos az immunrendszer erősítésére.

A regisztráció az első fontos lépés Princz János kérdésünkre elmondta, hogy tapasztalata szerint akik regisztráltak a koronavírus elleni oltásra, azok mindenképpen szeretnék minél hamarabb megkapni a vakcinát; elenyésző részüknél tapasztalt elutasítást, az idősek többségénél nagyon nagy a hajlandóság az oltásra. Mint mondta, a háziorvosok három vakcinát használnak, a Moderna, az AstraZeneca és a Sinopharm által gyártott készítményeket. A Pfizer és a Szputnyik V vakcinát azért nem, mert azokat oltópontokon adják, mivel tárolásuk, szállításuk sokkal körülményesebb. Az idősebbek, a krónikus betegek a Pfizert és a Modernát kaphatják általában, a jól beállított krónikus betegeknek a Szputnyik is adható.

Kiemelt képünk illusztráció.