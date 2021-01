Többet takarítanak, hogy csökkentsék a fertőzésveszélyt

A társasházak közös helyiségeinek takarítására a vírushelyzetben különösen oda kell figyelni.

A fertőtlenítés a koronavírus-járvány megfékezése érdekében most mindenhol fontos, így a társasházakban is.A lépcsőházat, liftet minden nap többször használják a lakók, ami növeli a vírus terjedésének esélyét.

Rendszeres takarítással azonban a fertőzésveszély csökkenthető, éppen ezért a DN SMS-rovatában egyik olvasónk is felvetette nemrég, jó lenne, ha kötelezően előírnák a társasházi lépcsőházak fertőtlenítését, és nem a közös képviselőn, vagy a lakóközösségen múlna, hogy elvégzik-e ezt a feladatot.

Kötelező érvényű szabályozás egyelőre nincs erre vonatkozóan, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is csak ajánlást fogalmazott meg a társasházkezelők részére még a járvány első hullámában, amelyben a gyakori, alapos fertőtlenítőszeres takarítást szorgalmazták. Ez az ajánlás természetesen még most is él, de a lakóközösségek maguk döntik el, pontosan hogyan oldják ezt meg.

– Már a nyári közgyűléseken felkészültünk arra, hogy a vírushelyzet bármikor súlyosabb lehet, a lakók ezért akkor dönthettek arról, milyen intézkedéseket vezetnek be a fertőzésveszély csökkentése érdekében – hangsúlyozta Lippóy András, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetségének elnöke. – A saját tapasztalatom szerint a társasházak közösségi tereinek takarítása most szinte mindenhol gyakoribb, a kilincsek, kaputelefonok, postaládák tisztítására kiemelt figyelmet fordítanak. A takarítást pedig hipóval, vagy egyéb vírusölő hatású készítménnyel végzik.

A NNK egyébként azt tanácsolja, hogy a lépcsőházat és a lift padlózatát minden nap, de legalább minden másnap mossák fel, a gyakran használt felületeket – villanykapcsolókat, korlátokat, kilincseket – pedig naponta többször érdemes fertőtleníteni. Emellett az ajánlások között szerepel a beltéri helyiségek gyakori szellőztetése is.

Maszk ajánlott már a folyosón is

A lakóközösségek nemcsak arról dönthettek a közgyűléseken, hogy a takarítás milyen gyakorisággal történjen, hanem arról is, hogy a közösségi terekben kötelező-e a maszk viselése, vagy hogy a liftet milyen feltételekkel lehet használni. Egyik olvasónk mesélte, hogy az egyik pécsi társasházban, ahol lakik, már több hónapja kialakult az a szokás, hogy a liftbe csak az egy háztartásban élők szállnak be. Ha más használja, akkor várnak, vagy a lépcsőt használják. Sajnos, van példa az ellenkezőjére, hallottunk olyan esetről is, hogy valaki maszkban szállt be a liftbe, egy másik lakó azonban ezzel nem törődve, védőeszköz nélkül állt be mellé.

A közösségi terek használatára vonatkozó szabályok tehát társasházanként változhatnak. Korábban egyébként az operatív törzs is azt javasolta, hogy a maszkot már akkor érdemes felvenni, amikor kilépünk a lakásból a társasházi folyosóra, így sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a fertőződést és annak továbbadását.