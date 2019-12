Többlépcsős beruházás óvhatja a török műemléket

Hosszú évtizedekig az egykori pécsi belvárosi polgári kaszinó épületének falai között bújt meg Ferhád pasa dzsámija, amelynek romjai régóta pusztulnak. Egy pécsi cég most a műemlék bemutathatóvá tétele mellett társasházat építene a területen, amíg azonban ez nem valósul meg, addig parkolót alakítana ki.

Hosszú évtizedekig az egykori pécsi belvárosi polgári kaszinó épületének falai között bújt meg Ferhád pasa dzsámija, amelynek romjai régóta pusztulnak. Egy pécsi cég most a műemlék bemutathatóvá tétele mellett társasházat építene a területen, megvalósulásáig parkolót alakítana ki.

A projektcég, a Ferhád-Ház Kft. tervei szerint olyan társasházi projektet valósítanak meg, amellyel nemcsak megóvnák a dzsámi romjait, hanem láthatóvá tennék azokat.

A tervezéstől a kivitelezésig tartó a folyamat azonban nem gyors, hiszen a terület kiemelt régészeti lelőhely, ezért a régészeti kutatások is időt vesznek még igénybe, valamint a műemléki védelem miatt is komoly kötöttségekkel kell szembenézniük. Még éveket vehet igénybe a társasház felhúzása, ezért addig is a területet rendeznék és parkolót alakítanának ki. Ez utóbbi miatt fordultak a városhoz, hogy hozzájáruljanak a parkoló kialakításához.

Magyari Csaba, a cég ügyvezetője és egyik tulajdonosa azt mondta, hogy első körben, 2020-ban egy harminc férőhelyes parkolót szeretnének kialakítani, ezzel is enyhítve a belvárosi parkolási gondokat. Mindezek mellett a romok statikai megerősítését is tervezik. Ehhez pályázati forrásokat is szeretnének igénybe venni, hiszen ez több tízmilliós tétel.

– A beruházást 2024-ig szeretnék megvalósítani. Ez nagyban függ a pályázati sikertől – közölte az ügyvezető. – Az a célunk, hogy egy olyan társasház jöjjön létre, ami egyben egy különleges kiállítótér is. Mivel a másik kivitelező cégemmel dolgoztunk a főtéri Gázi Kászim pasa dzsámijának felújításán, így már van tapasztalunk, s tudjuk, hogy nagyszerű lehetőségek rejlenek ezekben a török kori emlékekben.