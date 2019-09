Többszörös volt a túljelentkezés az új lakásokra Bólyban

Ünnepélyes keretek közt vehették át lakáskulcsaikat nemrégiben azok a fiatal párok, akik a nemrég elkészült, bérleti díj nélkül igénybe vehető új önkormányzati lakásokba beköltözhetnek.

Ünnepélyes keretek között vehette át lakása kulcsait az a négy fiatal pár szeptember elején, akik sikeres pályázatukkal elnyerték a lehetőségét annak, hogy két évig az új önkormányzati lakásokban éljenek. Mint ismeretes, a Hunyadi utcai épületben a város az „Itthon Bólyban” című projekt részeként hozta létre az 55-60 négyzetméteres otthonokat – a beköltöző fiataloknak bérleti díjat nem, csak a rezsit és a közös költséget kell fizetniük, feltétel továbbá, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzenek.

– A lakások kialakításán túl egyéb elemeket is – mint C, E, D típusú jogosítvány megszerzéséhez ingyenes képzés, ingyenes angol nyelvtanfolyam – tartalmazó program megvalósítására 146 millió forint támogatást nyert a város – hangsúlyozta Hárs József, Bóly polgármestere. Nagyjából ugyanekkora összeget tett még hozzá az önkormányzat, hogy olyan minőségű lakások épüljenek, amilyent eredetileg is terveztek.

A helyi építész által megálmodott és helyi kivitelező által létrehozott otthonokra 22 pályázat futott be. A Rákóczi utcában négy hasonló lakás épül – azokat hasonló feltételekkel hirdeti meg majd az önkormányzat.