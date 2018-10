Tökéletes hallást ígértek, ám a vevő csalódott – a fogyasztóvédelem óva int

A hirdetések útján rendelt hallókészülékek miatti panaszok egyre sokasodnak – a tökéletes hallás ígéretével kecsegtető eszközök többek tapasztalata szerint nem töltik be funkciójukat. A fogyasztóvédőknél folyik eljárás, a „csodatermékekkel” kapcsolatban mindenkit körültekintő vásárlásra intenek.

Hirdetések útján vásárolt hallókészülékek miatt egyre több a panasz: a mintegy harmincezer forintért megrendelt szerkezet mindössze pár órán át használható, miután a nap nagyobb részében az akkumulátorát tölteni kell, és korántsem biztosítja a tökéletes hallást, amit ígértek – jelezte lapunknak kifogásait egy olvasónk. Visszaküldené az eladónak, de mint kiderült, a készüléket Lengyelországba kellene saját költségen postáznia, és az se garantált, hogy a vételárat visszakapja.

A Baranya Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságához is több hasonló panasz futott be az utóbbi időben – ezekhez kapcsolódóan a baranyai fogyasztóvédelmi szakemberek próbavásárlásokat végeztek, illetve jelenleg is eljárást folytatnak.

– Egy, az elvárásoknak mindenben megfelelő, a hallást valóban segítő, javító hallókészülék ára több százezer forint – jár hozzá állami támogatás, a páciensek átlagosan 150 ezer forint körüli összeget fizetnek

– tudtuk meg dr. Gerlinger Imrétől, a pécsi Fül-Orr-Gégészeti Klinika igazgatójától. Az ennél nagyságrendekkel alacsonyabb áron hirdetett eszközök nem alkalmazkodnak az egyénre szabott igényekhez, egyszerű hangerősítők. Káros hatásaik ugyan nincsenek, de nem is nyújtanak megoldást a hallásproblémára.

– Találkozni hirdetésekkel, amelyek hallásjavító programot kínálnak – ezek nem létező biofizikai elvekre és nem létező szakemberekre hivatkozva egy, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyével nem rendelkező fülcseppet kínálnak 15–20 ezer forintért, ami nem más, mint egy fülzsíroldó készítmény. Nem káros, viszont a hirdetésben ígért tökéletes hallás visszaállítására korántsem alkalmas – tette hozzá a professzor.

A Baranya Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakemberei arra hívják fel a figyelmet – miután a probléma nem egyedi –, hogy a látványos fiatalodást, gyors fogyást vagy az egészségi állapot azonnali, csodaszámba menő javulását ígérő termékek vásárlásnál különösen körültekintőnek kell lenni. Az ilyen termékek hirdetései gyakran félrevezetik a vásárlókat, az eladó célja többnyire csak a könnyű pénzszerzés. „Csodatermékek” hirdetéseivel napjainkban leggyakrabban az interneten találkozhatnak a fogyasztók, de egyéb sajtóorgánumokban is előfordulnak.

A jogszabályi előírások alapján a fogyasztóvédelmi hatóságnak a gyógyító hatással vagy gyógyászati segédeszközként, orvostechnikai eszközként hirdetett csodát ígérő termékek esetében az OGYÉI szakhatósági állásfoglalását kell kérnie arra vonatkozóan, hogy az adott termék magyarországi bejegyzése megtörtént-e. Ha a termék nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, kivonják a forgalomból. Az OGYÉI által a forgalomból kivont termékek listája ezen linken érhető el.

Kérjük ki orvosunk véleményét!

– Mindenképpen gyanakodjunk a „csodatermék” vásárlása előtt, ha az adott hirdetésben telefonszámon kívül más elérhetőség nincsen, ha szinte semmilyen információ nem található a vállalkozásról, annak ügyfélszolgálatáról, székhelyéről – hívják fel a figyelmet fogyasztóvédelmi szakemberek. Ha egy honlapra irányítanak bennünket, ellenőrizzük, hogy azon biztosított-e a vásárlástól való elállási lehetőség, van-e az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatás. A legjobban akkor járunk, ha az egészségügyi problémánkkal először a háziorvoshoz fordulunk, és csak olyan eszközt vásárolunk, rendelünk, amelyet az orvos ajánl.

A „csodatermékek” hirdetéseivel kapcsolatos problémákat felismerve 2018-ban az Innovációs és Technológiai Minisztérium több hatóság összefogását kezdeményezte, hogy külön akcióterv keretében szorítsák vissza ezt a jelenséget.